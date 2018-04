Voluntarios por otro Mundo denuncia el "desamparo" de los ex tutelados

Voluntarios por otro Mundo denuncia el "desamparo que sufren los jóvenes ex tutelados al cumplir 18 años", alertando de "la bolsa de exclusión social de jóvenes vulnerables que se está generando por el propio Sistema de Protección de Menores". Desde Voluntarios por otro Mundo subrayan que estos jóvenes "no cuentan. Son los incontables de nuestra sociedad, viven en los márgenes de nuestra sociedad. Vivienda, formación ocupacional, ley de extranjería, integración..., sólo si todas las fuerzas se unen para dar una respuesta integral a una necesidad concreta sin batallas políticas se podrán solucionar estos temas sociales no resueltos".

La entidad critica que las plazas residenciales son insuficientes para los jóvenes que cumplen la mayoría de edad, y "las que existen suelen tener plazos de estancia que se quedan cortos para garantizar una buena emancipación de los jóvenes". "Proponemos que con urgencia la Junta de Andalucía aumente las plazas para jóvenes ex tutelados acorde a las plazas que existen en los centros de menores de la provincia de Cádiz", anuncia Michel Bustillo, delegado de Voluntarios por otro Mundo Jerez. Asimismo, la entidad destaca la implicación del Ayuntamiento en dar respuesta a estas necesidades, aunque reconoce que es "insuficiente". "Haría falta más implicación de la Junta de Andalucía competente en esta realidad desatendida", añade Bustillo.