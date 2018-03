'Voluntarios por otro mundo' recibe una nueva vivienda pública en Jerez

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la provincia de Cádiz, Federico Fernández, acompañado por Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, hizo entrega ayer de las llaves de una nueva vivienda pública al presidente de la asociación 'Voluntarios por otro mundo', José Chamizo.

Durante la visita, se ha podido comprobar que se trata de una vivienda de 70 m², situada en el número 8 de la calle Ramón y Cajal, que consta de tres dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño, garaje y trastero, que será ocupada próximamente por seis jóvenes ex tutelados que tras cumplir la mayoría de edad, quedan en situación de desamparo una vez retirada la protección que les presta la Administración a través de su acogida en centros de menores. Actualmente, 'Voluntarios por otro mundo' cuenta con cuatro viviendas en alquiler social, en el municipio jerezano, que se enmarca en el proyecto 'Dartalib' impulsado por la propia entidad. Este programa pretende ofrecer un hogar a menores de 35 años que se encuentran en situación de desamparo y que por diferentes razones, no tienen otro lugar donde vivir, en el que a través de la convivencia familiar con otros jóvenes que se encuentran en la misma situación, puedan sentirse protagonistas de su proceso educativo, potenciando su maduración personal y su integración en la sociedad. "Nuestro principal objetivo es acogerlos en las viviendas que tenemos actualmente, formarlos y que posteriormente, se incorporen al mundo laboral", explica el ex Defensor del Pueblo Andaluz y actual presidente de 'Voluntarios por otro mundo', José Chamizo.

Hasta la fecha, la organización trabaja con 50 adolescentes ex tutelados que residen en Jerez y cuenta con diferentes proyectos sociales para la ayuda a sectores en riesgos de exclusión, como los presos indigentes y los ancianos maltratados. Además, sigue en pie la campaña de concienciación en el municipio de Guadix-Baza en Granada y continúan con la ayuda al pueblo Saharaui y el programa para niños y mujeres con enfermedades de la piel en Marruecos en colaboración con Sevilla Acoge. "Estamos muy agradecidos con la colaboración que hace la Junta de Andalucía, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez por haber hecho posible la entrega de la nueva vivienda. Sin la ayuda de las Administraciones, las colaboraciones de La Caixa y las órdenes religiosas y los donativos que recibimos, todo esto no sería posible", asegura Chamizo.

Durante la mañana, hemos podido conocer los testimonios de Achraf Ayad y Said El Jadid, dos jóvenes que residen en otro domicilio de la misma comunidad que permanecen al mismo programa de vivienda pública gestionado por 'Voluntarios por otro mundo'. El primer chico ha terminado un curso de quiromasaje en la provincia de Sevilla y está federado en el Club de Atletismo Chapín Jerez, siendo el ganador de la IV Carrera Popular Don Bosco, celebrada el pasado 28 de enero. "Aquí estamos muy bien acogidos porque recibimos mucha ayuda. Además la convivencia es muy buena, todos colaboramos en las tareas de la casa y sabemos siempre lo que tenemos que hacer. Estamos muy agradecidos", comenta el joven. Por otro lado, Said El Jadid tiene actualmente un contrato con una empresa que se dedica a la recogida de las fresas en la provincia de Huelva. "Tuve que dejar el restaurante en el que trabajaba porque estaba 12 horas y cobraba 400 euros. Ahora estoy muy contento por el nuevo trabajo", explica el joven.

Chamizo argumenta que la asociación tiene un buen papel en la ciudad porque dan respuesta a los diferentes problemas con los que se encuentra Jerez. "La solidaridad del pueblo jerezano es muy grande y tenemos una relación mutua. Nosotros ponemos el problema y el trabajo, pero siempre con ayuda de las soluciones que nos presta Jerez para resolverlos", concluye.