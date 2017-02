'Vuelva usted mañana' por un problema informático

El Ayuntamiento ha empezado el año con bastantes incidencias en las aplicaciones informáticas que utiliza en sus quehaceres diarios. Si durante la primera quincena del pasado mes no pudo hacer pago alguno por los errores surgidos en el 'software' que tiene el Área Económica, ahora ha detectado otro en el programa que cuenta la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) que impide que pueda entregar documentos relacionados con el padrón municipal.

El gobierno local ha reconocido que desde el lunes se están encontrando con este problema que está motivando que no se estén dando certificados ni volantes de empadronamiento así como tramitar altas o bajas de domicilio, entre otras cuestiones. Según las fuentes consultadas, esta anomalía está suponiendo un importante contratiempo porque suele superarse el centenar de jerezanos que cada día acuden a esta dependencia municipal para gestionar algún trámite vinculado con el padrón.

A preguntas de este periódico, el ejecutivo local explicó que desde el lunes se están detectando "interrupciones del servicio de generación de documentación" en la OAC por un "fallo en la aplicación informática que realiza la fusión de plantillas con los elementos de la base de datos, no generándose los documentos correspondientes ni quedando registradas las acciones realizadas". Acto seguido, explica que no se procede al registro de este trámite para "garantizar la seguridad" de los datos que contienen el documento ya que, al no generarse, no se completan "totalmente las operaciones".

Desde el Ayuntamiento no se da fecha de cuándo puede quedar restablecido el servicio puesto que se sigue buscando las causas del fallo. El Ayuntamiento cuenta con un sistema informático (denominado SIM) que tiene interconectado a todas las delegaciones pero el problema solo está afectando al apartado que corresponde a la OAC. El mantenimiento de este sistema está en manos del Servicio de Informática Municipal -la antigua empresa Jesytel-.

El gobierno afirmó que los informáticos municipales, "desde el momento en que tuvo conocimiento de dicha incidencia, está volcado en solucionar este fallo informático de cara a poder restablecer lo antes posible el servicio al ciudadano". Por ello, se pidió "disculpas" ante el perjuicio que se pueda estar ocasionando a los ciudadanos ya que, por el momento, no se pueden atender este tipo de trámites. La informática ha provocado esta vez el tan temido 'vuelva usted mañana' tan habitual de las administraciones.