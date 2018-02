Williams se moja en la protección de especies en peligro de extinción

Muchas bodegas jerezanas desarrollan una importante labor cultural y social que en ocasiones traspasa las fronteras de la ciudad para mostrar su compromiso con causas de muy diversa índole. En el caso de Williams & Humbert, esta faceta ajena a la elaboración de vinos y destilados y desconocida por muchos se plasmó hace cuatro años la adopción de una tortuga carey, especie en peligro de extinción a la que bautizó como Luxus, el nombre del top de su gama de rones Dos Maderas.

La firma jerezana inició con esta primera donación su colaboración con Icapo (Iniciativa Carey del Pacífico Oriental) para la conservación de las tortugas en peligro de extinción, cooperación acaba de renovar con el apoyo de su marca de ron a la campaña Billion Baby Turtle, programa de SEE Turtles que cuenta con la participación de SOS Nicaragua.

"Cada pequeña donación suma y contribuye a salvar a las crías de tortuga pertenecientes a una especie en vías de extinción", señala la bodega en una nota, en la que detalla que estas tortugas marinas juegan un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas marino-costeros, como los arrecifes de coral y las praderas marinas.

La supervivencia de las diferentes especies de tortugas de estas aguas está en peligro debido al saqueo de los huevos, que son vendidos ilegalmente en el mercado negro, o por el uso fraudulento del caparazón que es destinado a la confección de diversos objetos, prosigue la nota, en la que se explica que con la participación en esta campaña se protegen importantes playas de anidación, asegurando que las crías lleguen al agua gracias a la contratación de residentes locales que patrullan por estas playas.

La colaboración con la campaña Billion Baby Turtles nace de la voluntad de Williams & Humbert de estrechar lazos y prestar su contribución a la región de donde es originaria su gama de rones y en la que estas especies juegan un rol tan importante en la conservación del medioambiente.

La campaña Billion Baby Turtles ha salvado hasta la fecha más de un millón de tortugas en peligro de extinción. A través las actividades puestas en marcha por SEE Turtles, más de 500 voluntarios han participado en unas 4.000 patrullas de conservación y más de 10.000 estudiantes han sido formados en esta materia. Junto con el Programa Billion Baby Turtle, esta organización ha puesto también en marcha la campaña Too Rare to Wear para sensibilizar a los turistas y poner fin al comercio de objetos elaborados con el carey extraído ilegalmente de los caparazones de las tortugas de estas especies.

La firma jerezana invita en su nota a colaborar en la salvación de estas especies en peligro de extinción a través de donaciones en la web www.seeturtles.org/venecia y colaborar en la conservación de estas tortugas.

Luxus Dos Maderas es un ron a medio camino entre el Caribe, de donde es originario, y Jerez, donde culmina su envejecimiento en botas previamente envinadas con Palo Cortado y Pedro Ximénez. En el proceso se invierten 15 años, los diez primeros en tierras caribeñas, y los cinco últimos en las instalaciones de la bodega jerezana.