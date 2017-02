Juana Zarzuela, galardonada por la Junta con el Premio Meridiana a la Igualdad

La presidenta de Aspanido, Juana Zarzuela, ha sido galardonada con uno de los 14 reconocimientos de la XX edición de los Premios Meridiana, que concede la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. La propia consejera, María José Sánchez Rubio, que ayer visitó la instalaciones del Centro Down Jerez-Aspanido, comunicó a la galardonada el premio y alabó la trayectoria de la premiada. En concreto Zarzuela recibirá el reconocimiento en la modalidad de 'Iniciativas que promuevan el desarrollo de valores para la Igualdad' por su defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. En esta misma modalidad ha sido premiada Macarena Gil, primera mujer que ostenta un puesto de práctico en un puerto español, el de Algeciras.

Zarzuela señaló tras conocer la noticia que el premio "no me pertenece a mi, pertenece a todos los que hemos tirado de este carro a lo largo de todo este tiempo y sobre todo pertenece a esos ilusos rebeldes que salimos de las escuelas anejas y nos metieron en una unitaria, que pensamos en un momento que con solamente tizas de colores, que es lo que teníamos, podíamos pintar la vida de color verde esperanza a todas aquellas niñas de las escuelas rurales". La presidenta de Aspanido agregó que "afortunadamente estamos viendo ahora mismo el empoderamiento de la mujer. No hemos llegado todavía a niveles completos de igualdad pero si echamos la vista atrás, a aquellos años 60, hemos avanzado mucho gracias a los esfuerzos de todo el mundo". Zarzuela animó a "esas niñas y esas madres que creyeron en el empoderamiento de la mujer" a seguir adelante. "No se les puede robar los sueños, tenemos que seguir pintando su vida de verde esperanza".

Zarzuela recibió las felicitaciones tanto de la alcaldesa Mamen Sánchez como del PP. Su presidenta local, María José García-Pelayo, señaló que "este galardón es un reconocimiento, más que merecido, al trabajo constante y compromiso diario en pro de la igualdad de Juana Zarzuela". La entrega de los premios tendrá lugar en un acto público en marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres.