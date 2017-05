Del absurdo al esperpento

La bola de inútiles que se ponen 'moraos' a proponer y defender memeces, paridas y puras gilipolleces en el Congreso de los Diputados, a costa de nuestro dinero, parece no tener descanso.

Los adictos al régimen del 'camarada púrpura', no tienen alternativa: es eso o nada. Para nada valen, de la nada llegaron y allí volverán, ya ha pasado y volverá a pasar, antes o después, por las buenas o por las malas, allí volverán. Pero, ¿y los que los votaron de buena fe?, que son muchos, casi tantos como los que hemos estado, y seguimos, hartos de la desvergüenza generalizada de la clase política, cansados de sus abusos, privilegios y mezquindades, desquiciados con el ansia depredadora, ruin y ratera, de unos y otras, de concejales, consejeros, secretarios, ministros y presidentes… ¿qué pasa con esos, con los que creyeron que ellos, 'los iluminados en púrpura 'fashion' y violeta cutre' sí iban a ser los que cambiarían las cosas?, ¿aun lo piensan…?, ¿después de los dos años de mamarrachadas, sandeces, bobadas y payasadas protagonizadas, aquí y allá, por estos profetas de la doblez y el fingimiento, aun lo siguen pensando…? Habrá que esperar a las próximas elecciones, con trascendencia, para saberlo.

Mientras esperamos, por si de algo sirviese, les recomiendo que miren a Grecia ¿Recuerdan a Alexis Tsipras, el 'morao' griego?, líder de la Coalición de Izquierdas Radical -Syriza-, el 'Podemos' griego, ¿recuerdan los viajes de Iglesias Turrión -el coletas- a Grecia, sus fotos en la prensa -ambos puño en alto, sonrientes, cómplices…-, recuerdan su apoyo incondicional a la formación griega, lo recuerdan o no? ¿Y qué pasa ahora, se ha olvidado de él, es que ya no es su solución para Grecia…? Pues pasa que Grecia arde en llamas, que el pueblo se levanta contra los populistas manipuladores y falsarios, contra sus recortes de pensiones y sus subidas de impuestos, pasa que los ciudadanos se rebelan contra los andrajosos embusteros que les prometieron todo, y todo se lo están quitando… Mientras Atenas revienta, entre la decepción y la ira de los griegos, los más desfavorecidos cercan el Parlamento, bloquean las instituciones y claman contra la política populista. Al 'gran morao' -Iglesias Turrión- ya no le interesa Tsipras, aunque hace dos años, el gran Alexis, con sus 'podemitas' helenos detrás, era el 'remedio' para Grecia, según el mismísimo 'coletas' defendía con pasión.

Al igual que el dictador Maduro, payaso cruel, tirano fascista, y ya asesino, es el caudillo de la 'libertad' bolivariana, la misma que defienden Iglesias Turrión y su comparsa ¿Es que hay alguien que dude de a dónde iremos a parar si tomamos el camino de estos comunistas intransigentes y extremistas?

Después de tratar de prohibir la Coca-cola y de impedir por ley que un veterinario le pueda recortar el rabo o las orejas a los perros, ahora quieren prohibir el 'Toro de Osborne' en todas las carreteras de España, los apartamentos turísticos, por completo, en Baleares, y ya han conseguido la paralización de un proyecto cultural para un edificio en ruinas en el centro de Málaga -porque era Antonio Banderas, un triunfador, no un mediocre como ellos, quien lo emprendía-. Todo muy edificante, práctico, provechoso y constructivo. Propuestas para ayudar a quien les pagamos el sueldo, y lo que no es el sueldo, ni una sola.

El comunismo no lleva a nada bueno, nunca a lo largo de la Historia lo ha hecho y me temo que jamás lo hará, sencillamente porque es intrínsecamente perverso. Es siniestro porque va contra la naturaleza humana. Es brutal e inhumano porque anula al individuo. Es criminal porque mata la libertad. Da igual de donde venga o quien lo vocee, ayer, como hoy, esa ideología imposible inevitablemente acabará por transformarse en la peor de las dictaduras. El comunismo, mal que les pese a sus siempre interesados defensores, tiene lo peor del fascismo en sus genes.

En cualquier régimen democrático, civilizado y sin complejos, el comunismo extremista debería estar prohibido. Su presencia está directa e invariablemente relacionada con la catástrofe. Jamás un régimen comunista ha logrado el estado del bienestar para sus ciudadanos, ¡nunca!, sólo arengas, palabrería barata y promesas imposibles, luego…: Lenin, Stalin, Tito (Yugoslavia), Mao Tse-tung (China), Enver Hoxha (Albania), Kim Il Sung (Corea del Norte), Ceausescu (Rumanía), Bierut (Polonia), Dubcek (Checoslovaquia), Pol Pot (Camboya), Castro, Maduro… es decir: desolación, tragedia y muerte…

Todo lo que implica progreso social: igualdad, solidaridad, derecho de huelga, desempleo, seguridad social, jubilación, prestación por enfermedad, invalidez, pensiones… todo se ha conseguido, ¡siempre!, gracias a sistemas políticos de centro, social demócratas, o de centro derecha, jamás de la extrema izquierda, ¡nunca! Nunca un régimen comunista ha sobrevivido si no ha sido por la fuerza de la imposición y la sangre, ese es el artículo primero y único de una 'Constitución', la suya, en la que la libertad es ilegal.

Y aquí los tenemos, otra vez, los mismos perros, ahora con collares morados. Nada nuevo bajo el sol: de lo contrario a la lógica y la razón (lo absurdo), a la presentación de una realidad deformada, con promesas grotescas y la degradación de valores (el esperpento).