La actividad solidaria en 'El Zagal' comenzará el próximo curso

Un entendimiento entre sociedad civil y administraciones, una unión provechosa en busca de soluciones integrales para la zona Sur. Así se pueden resumir las conclusiones del III Encuentro del Espacio de Relación Institucional en el que se engloban los trabajos para sacar adelante el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) que promueven la Obra Social 'La Caixa' y la Fundación Cajasol, con la colaboración de Ceain, el Ayuntamiento, la Junta, Cáritas Diocesana y la Fundación 'Secretariado Gitano'. Es tal el grado de compromiso de todos los agentes participantes que a los propios asistentes a la rueda de prensa posterior al encuentro les resultó difícil calibrar la participación. La Caixa y Cajasol promueven en el marco de una acción que a nivel nacional cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros; Ayuntamiento y Junta realizan la cobertura a las actividades que se realizan desde que se inició el proceso, en 2010; Ceain ejerce la labor propia de las ONG, así como Cáritas, de trabajo en red con la comunidad de personas a las que se dirige el proyecto; y el Secretariado Gitano promueve la integración y la visibilización del colectivo.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, se mostraba ayer orgullosa "del trabajo que se ha hecho el último año, hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de este proceso comunitario", afirmó. Entre las novedades de cara al próximo curso, destaca el acondicionamiento de 'El Zagal', un espacio en el que se ubicará el centro comunitario donde se reunificará este proyecto de apoyo a la zona Sur. A consecuencia de la necesidad de resolver varios asuntos burocrátios, como lo es el hecho de que se le dé un nuevo destino a las instalaciones y su cambio de titularidad de una fundación instrumental del Ayuntamiento al propio Ayuntamiento, no se pudo ayer corroborar en qué fecha estará en marcha el centro comunitario. Además, será necesaria una importante tarea de restauración.

En esta instalación se realizarán actividades formativas y talleres para la convivencia

Pero eso son cuestiones en vías de resolución, algo que no ensombrece la importancia del proyecto, destinado a la formación, mediación, gestión de conflictos, promoción del civismo y la convivencia. Así lo indicaba la alcaldesa: "Queremos que sea un centro de mutua confianza de la ciudadanía, de las instituciones y de nuevos agentes, como empresas de la zona. Lo importante -en los cursos pasados- ha sido crear el hábito de la participación de la comunidad, y ahora tenemos que ir afrontando nuevos retos". Según señaló la regidora, por parte de la Junta de Andalucía no sólo estarán trabajando desde las delegaciones territoriales de Igualdad y de Educación, sino también de Empleo de ahora en adelante. "Además, hemos llegado al consenso de invitar a participar a la UCA, al jefe de la Policía Local y a empresas y comerciantes. En este momento -agregó-, vamos a buscar la emplebailidad a través no sólo de la formación sino de la especialización, y en esa línea queremos implicar a agentes como la Universidad y las empresas. El proceso tiene que seguir avanzando en virtud de las necesidades de los ciudadanos".

Por su parte, en el encuentro estuvo presente el director del Departamento de Interculturalidad de la Obra Social de La Caixa, Francesc Ventura. "Estamos muy satisfechos de cómo este proceso comunitario está llegando a la mayoría de edad, y funciona así de bien por el trabajo en red y por la fuerza de la ciudadanía, y ahora avanza en la creación de este centro comunitario. El próximo agente que tenemos que implicar es el empresarial, para ser capaces de atraer inversores y ser capaces de generar ocupación", señaló Ventura en relación a las altas tasas de desempleo que azotan históricamente a la Zona Sur y, en especial, desde que comenzara la crisis económica. Asimismo, en representación de la Fundación Cajasol acudió el también directivo Sergio González, quien subrayó que "este proyecto se está desarrollando en 37 territorios de todo el país, y la implantación, el desarrollo y la interconexión entre todos los agentes está siendo totalmente extraordinario en el caso de Jerez. La participación de todos está permitiendo avanzar clarísimamente".

Otra de las patas de este proyecto para la mejora de la Zona Sur es Ceain. Su director, Francisco Morales, evidenció el compromiso de la ONG. "Este camino compartido que iniciamos en 2010 va dando pasos muy relevantes. Gracias al encuentro celebrado hoy, articulamos la colaboración de todas las partes. Todas las líneas de trabajo entroncan en una voluntad común de seguir avanzando para mejorar la cohesión social y la convivencia. Los colectivos sociales tratamos de aportar en esos objetivos comunes. Este curso alcanzaremos ya más de mil personas en este proceso comunitario. Estamos hablando de técnicos, vecinos, colectivos, asociaciones... Que no participan de forma pasiva sino que se implican activamente. Y hay que recordar que cuando iniciamos el diagnóstico de la situación, todos apuntamos a la educación. Pero una educación entendida desde toda la comunidad".

Por último, el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, aseguró sentirse "sorprendido por todos los avances con respecto al pasado año. Lo que se está haciendo en Jerez es para exportarlo. Mi delegación participa en dos proyectos, el 'Relas', para aportar una visión integral de lo que es la salud para la población, y la participación con subvenciones a la 'Escuela de verano, Garantía alimentaria', favoreciendo la inclusión social".

máS NOVEDADES

De cara al próximo curso, además de la instalación en 'El Zagal', se inauguran programas dirigidos a la prevención del absentismo escolar, la participación juvenil, el fomento del empleo, acompañamiento a las personas mayores o la potenciación de habilidades de padres y madres en la atención a sus hijos. Destaca también el proyecto 'Zona Sur en positivo', que trata de acabar con los estereotipos negativos que tiene este distrito de Jerez.