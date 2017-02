"La actual Pasarela Flamenca supera lo que un día soñé"

-Este año 2017 se celebra la décima edición de la Pasarela Flamenca Jerez-Tío Pepe. ¿Qué supone para usted, tras 10 años, haber conseguido consolidar este evento?

-La verdad es que recuerdo las primeras pasarelas como si pasaran ante mí en forma de película. Recuerdo los múltiples problemas, las incertidumbres, las dudas propias al iniciar un proyecto… Afortunadamente se fueron disipando con el paso de los años y con la experiencia adquirida.

-¿Qué le hizo crear este proyecto?

-Desde muy joven me he movido en el mundo de la moda y la belleza, mundo que conocí desde la pasarela, pero no organizándola sino como modelo profesional. Esa visión me hizo pensar en la necesidad de crear la Pasarela Flamenca de Jerez. Yo conocía y había participado en otras pasarelas flamencas, en Sevilla y otras ciudades, como profesional. Pero cuando volvía a Jerez, comprobaba el enrome potencial de diseño que había en nuestra ciudad. Este potencial se expresaba en función de las capacidades organizativas y de relación de las diferentes diseñadoras, con desfiles singulares. Era necesario unir a todo el mundo del diseño flamenco en Jerez, buscar un marco adecuado y concentrar en un fin de semana largo todo ello, y además dar su sitio a las grandes del diseño andaluz y al mismo tiempo buscar un espacio también para los diseñadores noveles.

-La Pasarela ha tenido varios enclaves a los largo de estos años. ¿Cuál es su preferido?

-Todos me traen magníficos recuerdos sin duda, pero creo que el enclave y el encuadre definitivo se ha obtenido en la última ubicación. Las Bodegas González Byass son especiales para la Pasarela Flamenca de Jerez, lo tienen todo: forman parte de Jerez, se respira un aroma excepcional y son parte de nuestra naturaleza andaluza, unido a su monumentalidad y belleza arquitectónica. Me encantan. Y su gente es maravillosa en todos los aspectos.

-La organización de la Pasarela implica el trabajo de muchísimas personas. ¿Es difícil coordinarlo?

-La verdad que cada vez menos. La experiencia hace mucho y además me gusta rodearme de la misma gente que me ha funcionado durante todos estos años. Hay algunas modelos que han hecho las diez Pasarelas y yo cada año las veo mejor. Esto no implica que también haya nuevas promesas de la pasarela en nuestro proyecto. Hay un dato que me encanta especialmente, siempre hemos ido aumentado el número de visitantes un año tras otro.

-¿Cómo resumiría lo que es para usted la Pasarela Flamenca Jerez-Tío Pepe?

-La verdad que son muchas vivencias acumuladas y muchos sentimientos. Uno de mis hijos nació durante la Pasarela y no pude estar en la clausura. Mi familia siempre me ha apoyado y es parte de estos diez años. Todos los que han estado y están ahí creyendo en el proyecto, muchísimas vivencias. El primer año, la Pasarela fue un sueño que se hizo realidad. Esta décima Pasarela Flamenca Jerez-Tío Pepe ya es una realidad que supera lo que un día soñé.