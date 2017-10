El acuerdo (casi) imposible

El día 'd' se aproxima. El congreso local del PSOE debe arrojar una ganadora tras más de dos años de enfrentamiento soterrado. Mamen Sánchez e Isabel Armario guardan las formas en público pero, a día de hoy, arrastran diferencias irreconciliables por intereses contrapuestos. La primera necesita controlar el partido para reforzar su posición institucional y garantizarla de cara a futuro; y la segunda también busca un puesto que le permita aspirar a cotas mayores a medio plazo.

La pelea se encamina hacia lo inevitable, aunque la política es el arte de lo imposible. Armario ya ha presentado sus armas y Sánchez se deja querer y se espera que dé el paso en unos días. El PSOE lleva tiempo condenado a una guerra fratricida que ya ha llegado a un punto donde una retirada será lo más parecido a una claudicación.

El PSOE lleva tiempo condenado a una guerra fratricida; una retirada es ya una claudicación

Según las fuentes consultadas, durante estas últimas semanas ha habido algún que otra reunión para explorar la posibilidad de que haya una lista conjunta para el congreso local. Y no sería de extrañar de que haya nuevos contactos teniendo en cuenta que aún faltan semanas para el cónclave jerezano -tiene que ser fijado por la ejecutiva provincial antes del 30 de noviembre-. Sin embargo, los intentos estarán condenados al fracaso mientras una de las partes no renuncie a la pieza anhelada: la secretaría general. La pugna deriva entre dos sistemas de reparto de poder, uno bicéfalo, como el actual, con el poder orgánico e institucional repartido, y otro unitario, que lo concentraría en una sola persona.

Ahora bien, Sánchez se juega mucho más que Armario. Con más o menos apoyo de su partido, ella sigue siendo la alcaldesa y no va a dejar de serlo pase lo que pase en el congreso. Ahora bien, su posición quedaría debilitada especialmente cuando se abra el proceso para optar a la reelección en 2019. En el PSOE hay una máxima no escrita de que "no se quitan alcaldes", si no hay motivos insalvables -no lo hizo ni siquiera con Pilar Sánchez cuando se presagiaba el fracaso de las municipales de 2011-. Sin embargo, ¿en qué situación queda un regidor o regidora que pierde un proceso interno?. Ese es el riesgo que corre Mamen Sánchez que es consciente de que una bicefalia supondría no solo mantener sino agrandar su desconexión con los órganos decisorios de la calle Sevilla, una situación que lleva tiempo reflejada en un equipo de gobierno escasamente cohesionado.

Mientras tanto, Isabel Armario tiene mucho que ganar. Perder le supondría no tener el peso que ahora tiene en la ejecutiva local; ahora bien, seguirá teniendo el respaldo de la cúpula provincial y, en lo institucional, se mantendrá como diputada hasta 2019. Las municipales aún quedan "lejos", tal y como dijo ella cuando se le preguntó si el paso dado ayer era el primero para optar a un hipotético salto a la Alcaldía en 2019.

En cambio, la gran damnificada de esta pelea es Miriam Alconchel, quien no tendrá opciones de optar a ser reelegida como máxima responsable del partido en Jerez, una situación que se une a la que vivió en 2014 cuando dio un paso al lado en la carrera para las municipales. Al menos, tiene garantizado un puesto como diputada en el Congreso y recientemente fue incluida a la ejecutiva regional de Susana Díaz. Eso sí, y aunque siga siendo la secretaria local, no ha querido mantener una postura neutra en el proceso sino que ya ha mostrado sus preferencias por su "compañera" Isabel Armario.

La pugna no ha hecho más que escribir un capítulo más y el final está aún por escribir durante las próximas semanas.