Un 40% de adolescentes afirma tener problemas para desconectar el móvil

Más información Y me paro y pienso...

Un 40% de los adolescentes afirma tener problemas a la hora de desconectar el móvil mientras hacen los deberes. Es uno de los datos que Proyecto Hombre ofreció ayer durante la presentación de su programa 'Intégrate', dirigido a familias, profesionales y adolescentes con el objetivo de dar respuesta a una demanda cada vez mayor de formación, asesoramiento y acompañamiento en todo lo referente a las nuevas tecnologías. El director de Proyecto Hombre, Luis Bononato, y la responsable de prevención de la entidad, Ana Lucrecia Aranda, acompañados por la delegada Igualdad, Acción social y Medio rural, Carmen Collado, dieron a conocer los datos de dos estudios de la organización (uno realizado en la provincia de Cádiz y otro de Proyecto Hombre Valladolid), entre los que se encuentran que a los 12 años el 70% de los adolescentes ya tiene un móvil, y a partir de los 14 años esta cifra aumenta al 90%.

Desde que en 2002 llegase a Proyecto Hombre en la provincia el primer caso de abuso de teléfono móvil, se han atendido principalmente a jóvenes, pero también a adultos, con uso problemático o abuso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Durante este año, Proyecto Hombre está atendiendo a 5 usuarios por esta 'adicción'. "Quisimos ponerle 'Intégrate' porque entendemos que es fundamental integrar las tecnologías, pero también el nombre incide en 'intégrate tú'. Un mensaje al adolescente para que se integre en la dinámica de la convivencia, al encuentro con la familia, con otros colectivos, intégrate en el colegio... Porque lo que nos estamos encontrando es que unas de las consecuencias del mal uso de estos terminales es la desvinculación, el aislamiento con la familia, con los amigos...", remarcó Bononato, quien añadió que no recomiendan regalar teléfonos móviles a menores de 14 años.

De los centros educativos a los que se les ha ofertado programas en este curso, el 100% ha priorizado en los talleres sobre el uso de las TIC, "aun siendo conscientes de los riesgos del consumo de alcohol y cannabis. Es un indicador de la preocupación que se vive con respecto al tema", aseguró el director de la organización.

El 75% de los adolescentes no es consciente de los riesgos asociados al uso de internet, y sólo un 5% de los padres controla las páginas y cuentas de las redes sociales a las que acceden sus hijos. "Nunca se nos ocurriría dejar a nuestro hijo solo con 7 o 10 años en un parque, o dejarle la puerta abierta de la casa. Pero eso es lo que hacemos cuando le damos a un niño un móvil que tenga conexión a internet", declaró Bononato.

Más datos. Un 80% de los adolescentes conoce casos de ciberbullying y un 30% ha recibido imágenes de sexting (envío de contenidos de tipo sexual). "¿Y ahora qué hacemos? Entendemos que hay cuatro claves: educar, regular, controlar y tener consecuencias. Una de las tareas de los padres, dentro de nuestras posibilidades, es formarnos en este tema y desde ahí por decir 'por ahí no', voy a poner este filtro, bloqueo de páginas...", aseguró Bononato. Asimismo, el director de Proyecto Hombre informó de las "posibles alertas" que pueden ayudar a las familias a identificar un problema de adicción. Entre ellas están el aislamiento familiar y social, el fracaso escolar, el cambio en los hábitos (amistades, no realizar las actividades de 'siempre'...), alteración en los estados de ánimos (angustia, irascibilidad, falta de respeto al no poder conectarse...), estar conectado de madrugada y alteraciones del sueño.

Por su parte, la responsable de prevención de la entidad explicó que el programa 'Intégrate' está dirigido específicamente a tres sectores de la población: adolescentes, familias y profesionales. "Entendemos que los jóvenes son una población que consume mucha tecnología y, a la vez, en innumerables ocasiones están carentes de las herramientas y estrategias que los van a proteger para tener una relación equilibrada con las tecnologías. También nos dirigimos a las familias por entender que se ven desbordadas a la hora de marcar pautas educativas, porque no tienen la formación ni información específicas que les pueda ayudar a solventar las situaciones de conflictos que se generan cuando se pretende regular y controlar el uso de las tecnologías. Y a los profesionales, porque al ser referentes educativos tienen que estar en continuo reciclaje y formación para poder llevar mejor a estos adolescentes", señaló Aranda.

La teniente de alcaldesa felicitó a Proyecto Hombre por una trayectoria de más de un cuarto de siglo trabajando contra las adicciones y adaptándose a los cambios sociales, y en particular les dio la enhorabuena por el programa presentado ayer. Collado destacó que "todos tenemos un móvil, y lo utilizamos para trabajar, para comunicarnos, para informarnos, pero al mismo tiempo nos exponemos a un peligro porque puede resultar adictivo, y ese riesgo crece en la población joven". La delegada señaló que "siempre es un placer acompañar a Luis porque es un referente a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, y por ello quiero agradecer y poner en valor su trabajo y la aportación de Proyecto Hombre a favor siempre de los valores".