"No agacharemos la cabeza"

El gobierno local no se plantea por el momento realizar cambios en el presupuesto municipal a pesar de que así lo ordena el informe del Ministerio de Hacienda. Su plan 'a' pasa por defender "con uñas y dientes" la propuesta que aprobó el pleno en abril pero no aclara, por el momento, si hay esbozado un plan 'b'. La estrategia que se va a seguir en los próximos días es la de insistir en mantener un encuentro con los responsables de la Secretaría de Estado de Financiación Autonómica y Local del Ministerio para convencerlos de que no es necesario acometer cambios ya que es un documento con "ingresos reales, con cifras ajustadas y con sacrificios ya realizados por la plantilla", según lo apuntado ayer por la alcaldesa, Mamen Sánchez. La regidora lo resumió de esta manera: "Que sepa Jerez que vamos a defender los presupuestos; no vamos a agachar la cabeza como sí hizo María José García Pelayo cuando despidió a 260 trabajadores por un informe de Hacienda".

Para ello se ha encargado a los técnicos municipales que elaboren la documentación necesaria que justifique las previsiones realizadas. "Queremos ir a Madrid porque esta vez ha faltado el tú a tú para explicar el presupuesto", argumentó. Eso sí, la alcaldesa aprovechó para cargar contra el PP. Al respecto, dijo: "La ciudad necesita estos presupuestos y queremos esa negociación que espero que se nos brinde por muchos manejos y obstáculos que de Jerez algún grupo político quiera manejar desde Madrid".

Instantes después de esta comparecencia pública, que hizo acompañada de algunos miembros, el gobierno local envió un comunicado a la plantilla donde resumía el contenido del informe del Ministerio y mostraba su compromiso de que no acometerá medidas traumáticas en materia de personal. En este sentido, apuntó en el correo electrónico: "El gobierno municipal quiere tranquilizar a la plantilla en el sentido de que va garantizar su estabilidad de acuerdo con lo previsto en el presupuesto de 2017, que ahora nos cuestiona el Partido Popular y que vamos a defender con todos los medios a nuestro alcance". Por ello, anunció que se ha solicitado una reunión con el Ministerio "para defender que la elaboración del presupuesto ha cumplido con los plazos y parámetros establecidos, que las previsiones de ingresos son objetivas y que el gasto en personal y mantenimiento de los servicios no son negociables, por haber alcanzado ya limites más que razonables en cuanto a sus recortes". Precisamente, en la mañana de ayer se mantuvo un primer encuentro con los sindicatos para abordar el contenido de este informe.