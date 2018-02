"Lo agradecí al PP, no al tal Saldaña. Si no quiere los presentes que los devuelva"

Alejandro Castro, el cónsul general de Cuba para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, no está precisamente contento con el secretario provincial del PP, Antonio Saldaña. El político jerezano mostró su sorpresa por el hecho de que el cónsul le mandara una serie de obsequios (un libro y un CD con los encantos turísticos de Cuba) por la oposición mostrada por el PP en numerosos plenos municipales contra el embargo que lleva a cabo Estados Unidos sobre la isla caribeña. Saldaña dijo por las redes sociales que no había sido así. Ayer le replicó el diplomático cubano.

"Si no le gustan los agradecimietnos, que los devuelva", clamó a este periódico desde la sede sevillana de su consulado, realmente indignado. "Un amigo se enteró de lo que había sucedido por Facebook y me lo remitió. La verdad es que ni he abundado más en el asunto porque, entre otras cosas, no puedo perder el tiempo. Tengo cosas mucho más importantes que hacer", señaló.

"El bloqueo de EEUU no es cuestión de política, sino de derechos humanos"

Alejandro Castro quiere dejar constancia de un asunto: "Yo agradecí la postura del PP sobre Cuba a este respecto. No al tal Saldaña, sino a su partido. Un total de 38 ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz, junto con el Parlamento de Andalucía, apoyaron el fin del embargo de los EEUU sobre Cuba. Y va ahora y a través de las redes sociales y hace esto... No es un gesto decente".

Para el cónsul general de Cuba lo que ha hecho Antonio Saldaña "es algo que no tenía razón alguna para acometer. Si no está de acuerdo que me los devuelva (los presentes). No tiene razón alguna para ir publicado cosas como ésta", señaló a Diario realmente enfadado e indignado.

Las impresiones del representante de la República de Cuba en el sur de España son que "este señor parece estar ofendido. Quizás él no haya votado contra el bloqueo de los Estados Unidos pero debe ser absolutamente consciente que no estamos hablando de política sino de derechos humanos, en contra de unas acciones que provocan escasez y enfermedades", manifestó.

En su alegato, Alejandro Castro mostró una vez más su sorpresa ante la presunta salida de tono de Antonio Saldaña. "Parece ser que este señor no se ha enterado de que Mariano Rajoy, presidente de su partido y de la nación española, también votó a favor del desbloqueo. Parece que no se ha enterado de ello, como también parece que no se ha percatado de que la Unión Europea también quiere tronchar este bloqueo".

Sobre el envío de estos regalos, el cónsul general señala que "las relaciones de Cuba con España son sencillamente excelentes. Es por ello que envié agradecimientos a todos los partidos por su gesto. Si el señor Saldaña está ofendido es su problema. No me parece que sea coherente. Si algo somos los cubanos es muy agradecidos. Repito: si no le gusta el agradecimiento, que lo devuelva ya".

Sobre la publicación en cuestión (que tuvo lugar a través de la red social Facebook) el cónsul general señala que "lo que no debería hacer este señor es enviar comidillas (sic) a las redes sociales. Su postura es absolutamente incoherente. La verdad es que no sé si el problema es que está mal asesorado. Me temo mucho que es así".

"En Cuba -continúa- somos muy respetuosos. Y así lo seguiremos siendo. Pero debo reconocer que este señor ha creado un problema donde no lo había. ¡Además ha sido el único que lo ha hecho! Tanto es así que hasta el delegado del Gobierno en Andalucía (el también jerezano Antonio Sanz) ha aceptado esos agradecimientos sinceros", indicó a este periódico Alejandro Castro.

Para terminar aseveró que la postura de este político popular "no es honesta. La revolución cubana es nuestra y exigimos respeto, respeto a una nación que durante sesenta largos años ha padecido escasez y hasta enfermedades por el bloqueo. Repito que no hablamos de política sino de derechos humanos. Pese a todo podemos decir con la cabeza bien alta que desde hace años disfrutamos de grandes servicios, algunos de ellos superiores incluso a los que se prestan en los países del denominado primer mundo", en clara alusión a la altísima calidad que atesora la medicina cubana, repleta de grandes especialistas reconocidos mundialmente.

Y acaba la conversación.

- Muchísimas gracias por aportar su versión a este medio...

- No es mi versión: ¡Es la verdad!