Las peñas y agrupaciones tildan al Carnaval de Jerez de "indigno"

Los componentes de las agrupaciones del Carnaval de Jerez mostraron ayer su "absoluta disconformidad con el tratamiento indigno que recibe la programación oficial de Carnaval en Jerez, así como nuestra enérgica desaprobación a la gestión al frente de la delegación de Fiestas del teniente de Alcaldía Francisco Camas". Según denuncian, "Camas ha dado sobradas muestras de su nulo interés, de su preocupante desconocimiento y, en última instancia, de un alarmante desprecio hacia lo que supone esta fiesta para el centenar de ciudadanos y ciudadanas que participamos activamente, así como para muchísimos amantes de la fiesta que nos hacen llegar lo lamentable del 'espectáculo' visto desde fuera".

Los carnavaleros consideran que "es vergonzoso escuchar declaraciones suyas afirmando que en esta ciudad no hay interés en la fiesta, cuando él mismo no ha movido un solo dedo ni por conseguir lo más elemental: papelillos y serpentinas. Es absolutamente intolerable que además culpe públicamente a las agrupaciones de no querer organizar la fiesta. El deber de un gobernante es el de servir a la ciudadanía, nunca escurrir el bulto. Si en Jerez hay previstos próximamente dos actos de Carnaval con las entradas agotadas (uno en el Teatro Villamarta) no puede afirmar tan gratuitamente que el Carnaval no goza de aceptación, eso es una mentira que no se la cree ni él, además de ser la tradicional excusa de los gobernantes de esta ciudad para no trabajar".

Así, el colectivo carnavalesco denuncia que ha habido "una absoluta falta de previsión: desde la Delegación de Fiestas se ha intentado organizar esta edición del Carnaval a escasas semanas de su celebración", lo que ha provocado que, entre otras muchas situaciones, uno de los actos más asentados como es el Pregón no se haya podido realizar dónde viene siendo costumbre, el teatro Villamarta, o que hayan sido varias las personas de relevancia que podrían haberlo ofrecido pero que han tenido que rechazar esta posibilidad por falta de tiempo y medios".

"Esta falta de previsión -añaden- se extiende a la imposibilidad de trabajar proyectos como el "Carnaval en la escuela", donde año tras año la demanda de muchos centros educativos de la ciudad por participar en el mismo queda sin respuesta".

También han denunciado la ausencia de recursos para la fiesta: "Sin espacios adecuados (Teatro Villamarta, Sala Compañía, etc.) sin megafonía ni escenarios en ninguna calle céntrica, sin horarios, sin carteles anunciadores, con cuatro pobres elementos decorativos… y con dos carrozas testimoniales en la cabalgata. No busquen, que no ha habido más".

Para el colectivo "las comparativas son odiosas, pero resulta tremendamente indignante observar cómo se mima un engendro de nueva creación como es la cabalgata del Gran Visir, con figurantes, bandas de música, caramelos, etc. mientras que se tira por tierra a una fiesta con más de 30 años de continua celebración".

En lo que se refiere a los recursos económicos, apuntan que "el Ayuntamiento castiga desde hace años al Carnaval de esta ciudad negándole la disposición de recursos económicos. Cualquier evento festivo de la ciudad (véase San Antón) recibe más inyección presupuestaria. ¿Se imaginan una feria sin farolillos? Pues el Ayuntamiento es el único del mundo que pretende hacernos creer que organiza un Carnaval sin confeti ni serpentinas, y luego afirmar que la culpa es de la gente del Carnaval, que no se organiza".Igualmente lamentan la falta de difusión de los actos del Carnaval en Jerez así como lo que consideran un tratamiento indigno.

El comunicado está firmado por las peñas y agrupaciones siguientes: Los de siempre, Mencantajeré, La Marquesa, Mencantalacalle, El Caballero de París, Supeman, Menos Pausa Quiero, Una chirigota perfectamente perfecta y El Príncipe Azul.