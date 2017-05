El albero, en mejor estado

El Parque González Hontoria ya se parecía ayer a lo que se podrá contemplar la noche de mañana, un recinto en buenas condiciones para albergar la Feria del Caballo. El albero mejoró considerablemente en una jornada en la que el sol se presentó intermitentemente y oreó el terreno. Esto facilitó además las labores de los centenares de trabajadores que entre casetas, atracciones y zonas comunes ponían a punto el Real. Si bien, la presencia de vehículos en el entorno provocó que se generara barro a las entradas del recinto. "Los trabajos municipales avanzan a buen ritmo", explicaba ayer el delegado de Infraestructuras, José Antonio Díaz. Será mañana por la mañana cuando se refuerce el albero, con una capa de tierra y un rulo. Esas primeras horas del día serán complejas para los operarios del Ayuntamiento, pues también se ha pospuesto a mañana la colocación de las botas de vino ornamentales, que habrán de ser rellenadas con agua, y se colocará la decoración de plantas, adornos y papeleras.

Por otro lado, será hoy a partir de las 9,30 horas (un rato después de la hora de entrada de muchos centros educativos) cuando comiencen los primeros cortes de tráfico. En concreto, se cerrará el acceso a la calle Córdoba desde la intersección de la avenida de Las Olimpiadas, y mañana a esa misma hora se procederá a los cortes del resto de aledaños a la Feria: la avenida Álvaro Domecq parcialmente, la avenida de la Feria, Manuel Bellido, Paseo de la Rosaleda, residencial Los Abetos, calle Comandante Paz Varela y calle González Gordon. Además, la calle Miguel de Unamuno se cortará de 13 a 7 horas.

En materia de seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía supervisó ayer la colocación de las cámaras dispuestas en la Feria y que cuentan con los permisos de la Subdelegación del Gobierno. Éstas se han ubicado en aquellas zonas consideradas más susceptibles de altercados. Igualmente, ayer se puso en marcha el programa municipal de Atención a Familias Itinerantes, una iniciativa de la delegación de Acción Social que cuenta con la colaboración de cuerpos policiales, la ONG Ceain, sanitarios y la empresa Senda. Esta última ofrece alternativas lúdicas y educativas a las familias para evitar el uso de menores en la práctica de la mendicidad. Asimismo, el Ayuntamiento enfatizó ayer su "compromiso con la accesibilidad, pues hemos aumentado las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida hasta las 260", señaló José Antonio Díaz.

En cuanto a la programación, la Banda Municipal anunció ayer que no participaría en la inauguración. "No podremos actuar por diversas razones, una es que contamos con varias bajas para este compromiso, y también ocurre que no tenemos transportista, un servicio para llevar los instrumentos que no se puede realizar el sábado", contaban los portavoces de la Banda. Lo que no faltará será la programación hípica, que comienza mañana a las 15 horas con el Campeonato Nacional de Acoso y Derribo en el Cortijo de Vicos, mientras que la final se celebrará el domingo a partir de las 16 horas. Ese mismo día, a las 12 horas, el Depósito de Sementales alberga dos exhibiciones a partir de las 12 horas en la que participarán tanto la Yeguada de La Cartuja como los jinetes de la Alta Escuela de Equitación Española.

Por último, hay que destacar que aunque hoy están previstas importantes precipitaciones, las predicciones meteorológicas pronostican solo algunas gotas de llovizna para la mañana del sábado (0,1 litros por metro cuadrado cada hora), lo que en teoría no debe de dificultar la labor municipal de compactación del albero. A partir del mediodía la probabilidad es prácticamente nula, por lo que el alumbrado parece que no corre riesgo.