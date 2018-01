El ex alcalde Pacheco acumula cuatro faltas leves tras registros en su celda

El ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco acumula ya cuatro sanciones en los tres años y tres meses que lleva ingresado en prisión. El ex regidor ingresó en el módulo de respeto de Puerto III el 24 de octubre de 2014, después de que agentes de paisano del Cuerpo Nacional de Policía lo detuvieran junto a su casa cuando se disponía a salir a desayunar y, ya en comisaría, guardias civiles lo trasladaran al centro penitenciario, a partir de dicho momento en condición de reo y no de detenido.

El primer registro en el que Pedro Pacheco tuvo problemas se produjo a los ocho meses de su estancia en prisión. Fue entonces cuando, el 29 de junio de 2015, "al procederse al registro y cacheo de su celda se encontraron dos frascos de cristal con pastillas (medicación), dos tablas de madera de 10x20 centímetros y 10x60 centímetros, un ventilador que estaba a nombre de otro interno, un peine de madera de 20 centímetros de largo, un cinturón con una hebilla de metal grande", así como "más de 40 libros, más de quince revistas" al igual que un "exceso de ropa, un cubo de plástico y una almohada", todo ello excediendo los límites reglamentarios, según ha podido saber este medio.

La comisión disciplinaria calificó dichos hechos como leves y no se aplicaron medidas correctivas por los mismos.

El segundo registro de la celda de Pedro Pacheco en el módulo 12 de respeto del centro penitenciario de Puerto 3 se produjo casi un año más tarde. Concretamente fue el 6 de junio de 2016, "cuando a las doce del mediodía se procede al cacheo y requisa de la celda" ocupada por el ex alcalde de Jerez. En dicho registro se localizó "un ventilador del cual Pedro Pacheco no pudo acreditar su titularidad", "dos tacos de madera para hacer flexiones, dos trozos de lija, una regla de metal, un bolígrafo de metal, un afilapuntas de metal, un cortapelos de nariz metálico sin autorización, acumulación y exceso de ropa, así como 52 libros".

Además, en este segundo registro se encontró "acumulación" de la medicación que Pedro Pacheco tiene prescrita". En total, el ex alcalde tenía en su celda tres cajas de medicamentos, 120 pastillas diversas y tres frascos para sus dolencias.

Nuevamente la comisión penitenciaria que trata estos asuntos volvió a reunirse. Pese a ser calificada de leve dicha falta en esta ocasión se le sancionó con tres días de beneficios. Contra esta sanción Pacheco elevó sendos recursos, tanto del alzada como de reforma, que fueron desestimados en septiembre de 2016.

La tercera requisa y cacheo de la celda de quien fuera alcalde de Jerez se llevó a cabo el 24 de julio de 2017. En dicha fecha del año pasado los funcionarios que procedieron al registro encontraron "gran cantidad de ropa, por lo que se le retiraron seis camisetas, ocho camisas y camisetas de manga larga y dos toallas". Además de todo ello los trabajadores de Prisiones se llevaron con ellos "un bote de spray, un rollo de cinta de embalaje, tres cuchillas de maquinilla de afeitar, 53 envases de plástico para conservar comida y doce revistas (que según los funcionarios el propio Pacheco tiró al contenedor del módulo número 12".

Igualmente se le retiran cuarenta pastillas de un medicamento. Los servicios médicos de la prisión destacaron durante esta investigación que dichos medicamentos se le facilitan mensualmente, "por lo que nunca debería tener 40 pastillas" de los mismos. Nuevamente se reunió la comisión que calificó la falta como leve otra vez, sin castigo de días. Pacheco presentó un recurso de alzada que en esta ocasión no fue admitido a trámite.

El cuarto y más polémico de los registros tuvo lugar el pasado 21 de noviembre de 2017. En dicha ocasión, en torno a las 11,15 horas del referido día, los funcionarios accedieron a la celda que el ex alcalde ocupaba en el módulo 12 del centro penitenciario. Fue en dicha ocasión cuando se le intervinieron ocho libros de los 18 que poseía en la celda (diez es el máximo permitido) y una cruz de madera de 87 milímetros hecha de forma artesanal". Los hechos provocaron que la comisión disciplinaria volviera a reunirse y que calificara dicha falta como leve, así como que ésta se castigara sin días de privación de derechos tales como salir al patio.

Pacheco presentó el correspondiente recurso de alzada. La juez de Vigilancia Penitenciaria consideró que no se vulneraron los derechos al recluso Pacheco y que Instituciones Penitenciarias realizó su trabajo conforme a su obligación.

Tras todo ello, el ex alcalde Pedro Pacheco fue apartado del módulo 12 de respeto y trasladado al número 8, donde se encuentran numerosos reclusos que al, igual que Pacheco, disfrutan de permisos penitenciarios a la espera de que se les conceda el tercer grado. No en vano, estas faltas leves no han supuesto en ningún momento otro perjuicio para el ex alcalde que quedarse tres días sin acceso a patio (a consecuencias del segundo registro). No en vano tanto en la festividad de Navidad como en la de Año Nuevo pudo disfrutar de su familia en Jerez.