La alcaldesa, CCOO y UGT, preocupados por el sistema de pensiones

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha mantenido hoy un encuentro con los representantes de Comisiones Obreras, Dolores Rodríguez y Rafael Tejada, y UGT, Francisco Andreu, en una cita en la que los sindicatos han presentado a la regidora la concentración convocada para este jueves, 15 de febrero, frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en defensa del sistema de pensiones. Las fuerzas sindicales han dado a conocer igualmente la convocatoria de paros de dos horas para el día 8 de marzo, con el objetivo de reivindicar la igualdad real de la mujer. Han estado presentes en el encuentro la teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado, y miembros de ambos sindicatos.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha señalado que “quiero dar las gracias a ambos sindicatos por querernos trasladar de primera mano cuáles son los planteamientos de lucha que afectan a muchísimos jerezanos y jerezanas. No es cuestión sólo de reivindicar la mejora del poder adquisitivo de los pensionistas, que en estos momentos de crisis además mantienen a muchas de sus familias. También queremos poner el acento en ese fondo de reserva que se está agotando. Igualmente, la preocupación de los que tienen algunos años por delante, que lo tendremos muy difícil para jubilarnos, ya que además nos instan a que vayamos a fondos privados. Quien no cree en las pensiones públicas, no puede solucionar el problema que tenemos sobre la mesa”.

La regidora ha explicado que “les he adelantado que en el Pleno del día 22 va a haber mociones en ese sentido, en cuanto al sistema de pensiones general, y también respecto a las pensiones de las viudas. Yo voy a asistir a la manifestación que habrá el jueves en Cádiz por el sistema de pensiones, que además está muy en relación con el tema del 8 de marzo. Estamos hablando de desigualdad de la mujer, de la brecha salarial, y eso también lleva a que las cotizaciones sean más bajas, y lleva a pensiones míseras. Vamos a intentar hablar con el resto de los grupos para llevar al Pleno una resolución. Aquí será la voz del Pleno la que decida como Corporación, aunque después cada uno decidamos asistir a nivel personal”.