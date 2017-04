La ex alcaldesa Pilar Sánchez disfruta en Sevilla de su primer permiso penitenciario

La ex alcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, reingresó ayer en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra después de que el pasado jueves comenzara a disfrutar de su primer permiso penitenciario tras ingresar en la cárcel a finales del pasado mes de enero de 2016.

Según confirmaron a este medio fuentes penitenciarias, la ex regidora salió de la prisión y su familia la esperó en el exterior. Al parecer, durante todo el permiso penitenciario Pilar Sánchez no salió de la provincia de Sevilla y no se desplazó hasta la ciudad de la que fue alcaldesa, presumiblemente para mantener la mayor tranquilidad posible. Cabe destacar que su esposo gestiona negocios en Castilleja.

De otro lado es reseñable que la reclusa volverá a disfrutar de nuevos permisos penitenciarios, posiblemente cuando llegue el próximo verano, los cuales podrían alcanzar los siete días de duración. Es reseñable que según fuentes consultadas por este medio el comportamiento de Pilar Sánchez en la prisión ha sido calificado como "modélico" pues ha empleado sus conocimientos docentes para ayudar al resto de internas y ha cumplido con todos sus deberes como interna.

Este primer permiso ha contado con el beneplácito tanto de la junta de tratamiento de la prisión (un equipo que está conformado por diferentes profesionales del centro penitenciario, tales como el educador, el trabajador social, el psicólogo, así como con responsables de Instituciones Penitenciarias...) como del juez de Vigilancia Penitenciaria, quien tiene en su mano decidir finalmente si un recluso puede o no abandonar el centro de forma temporal.

Como se recordará, la ex alcaldesa Pilar Sánchez fue condenada por el denominado 'caso PTA', del que salió condenada a cumplir cuatro años y medio de prisión, algo que comenzó a hacer en la prisión de mujeres sevillana de Alcalá de Guadaíra a finales de enero del año pasado. Además y como se recordará, la Audiencia Provincial (la Sección Octava más concretamente) condenó también a la ex regidora y a la ex teniente de alcaldesa María del Carmen Martínez a abonar con carácter solidario al Ayuntamiento de Jerez la cantidad de 122.360 euros.