La alcaldesa explica que Sementales acogería a inmigrantes solo en momentos puntuales

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha respondido esta mañana a las críticas del PP a la posibilidad de que se utilice parte de las instalaciones del Depósito de Sementales para albergar a inmigrantes de manera temporal. La regidora, en una comparecencia pública para dar a conocer el programa de actividades de este verano en la Sala Paúl, hizo mención de la propuesta avanzada por este periódico el pasado domingo que se quiere realizar al Ministerio de Defensa, actual propietario del enclave, para el uso del antiguo cuartel.

La regidora explicó que estos pabellones se utilizarían solo en verano y en momentos muy puntuales cuando los centros de acogida que gestionan las administraciones públicas y entidades solidarias no tengan capacidad para acoger a más personas. Sánchez señaló que se han ofrecido estas instalaciones como parte de un "plan de contigencia" que se está coordinando con la Cruz Roja para dar respuesta en momentos donde se produzcan "picos" de llegadas de inmigrantes a las costas españolas durante los meses estivales. "Cruz Roja pide colaboración a los ayuntamientos en el caso de que haya que activar un plan de contigencia ante un verano donde pueden llevar muchas personas de manera masiva por el cierre de fronteras de otros países", explicó. La propuesta es que este edificio recepcione "durante 24 horas" a estos inmigrantes mientras se les asigna un nuevo centro de acogida.

Sánchez incidió en la idoneidad de estas instalaciones ya que cuentan con espacio suficiente para colocar camas y tienen zona de servicios y duchas. De hecho, comentó que no serían necesarias reformas salvo el arreglo de un techo. Ahora bien, dejó claro que esta opción, en el caso de que finalmente fuera necesario recurrir a ella, no afectará a las actividades ecuestres previstas en julio. El Depósito de Sementales acogerá entre los días 13 y 15 del próximo mes un concurso de doma clásica, la Copa Ancce Equestrian Weekend, un evento incluido dentro del programa de actividades previsto con motivo de la capitalidad europea del caballo. "No se va a utilizar ni el palacio ni la pradera ecuestre, solo el antiguo cuartel", enfatizó Sánchez.