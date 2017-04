La alcaldesa alaba el "paso" que supone "abrir el debate" sobre las azafatas

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha destacado el "paso importante" que supone "abrir el debate" del papel de la mujer en el Mundial de Motociclismo después de que el Ayuntamiento haya instado a Dorna a eliminar prácticas que usan el cuerpo de la mujer como "adorno y reclamo". En declaraciones a los periodistas, Sánchez ha reconocido que "por mucho que se quiera", el Ayuntamiento "no tiene competencias para decirle a una marca o una empresa cómo tiene que hacer su publicidad", pero al menos "abre un debate" que hace posible "que se pueda ir consiguiendo cada vez más esa igualdad" que se persigue. La alcaldesa ha tenido hoy un contacto con la empresa organizadora del Mundial en el transcurso del cual se ha abordado la proposición aprobada ayer en el Pleno municipal. Dorna le ha transmitido a Sánchez que es una "gran defensora de la mujer y la alcaldesa ha asegurado que esta petición no altera la relación entre Dorna y el Consistorio, que sigue siendo "perfecta". "No ha habido ningún problema y me han dicho que son unos grandes defensores de la mujer, pero es verdad que este no es un tema del Circuito de Jerez, porque si fuera así sería mucho más fácil de atajar", ha añadido la regidora. A falta de una semana para la disputa del Gran Premio de España de Motociclismo, la venta de entradas marcha a buen ritmo, según ha explicado Mamen Sánchez, que cree posible que se rebase la cifra de las 51.000 localidades del año pasado puesto que a día de hoy ya se han vendido 47.385.