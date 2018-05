La alcaldesa asegura que no es partidaria de la coincidencia de la Feria con las motos

"Soy partidaria de que las motos y la Feria no coincidan". La alcaldesa, Mamen Sánchez, se descolgó ayer con estas sorprendentes declaraciones a preguntas de los periodistas sobre la decisión de encajar ambos eventos en lugar de hacer coincidir la Feria con el Rocío, decisión que, explicó, "se adoptó por unanimidad en la Mesa del Turismo".

La alcaldesa recordó que aunque la Feria suele amoldarse al Gran Premio de Motociclismo para evitar la coincidencia, "este año nos dimos cuenta de que la fecha en la que tendría que haber sido la Feria coincidía el miércoles con el Rocío. Según la regidora jerezana, "no hay ningún ayuntamiento que haya hecho coincidir la Feria con el Rocío, y cómo había que respetar la salida y la llegada de los rocieros, para que no coincidiera con las motos nos íbamos al 26 de mayo".

Sometido el asunto a debate de la Mesa del Turismo, con presencia también de representantes de la hostelería, se decidió por unanimidad la coincidencia en el fin de semana del alumbrado, ya que la otra opción era que coincidieran en el último fin de semana de Feria.

"Repito, el problema no ha sido el Gran Premio, sino el Rocío, que es lo que nos ha marcado este año", insistió la alcaldesa, quien avanzó que, aunque aún no se conoce la fecha de celebración del Gran Premio de 2019, "creo que no habrá problemas de coincidencia en la edición del próximo año".

En cuanto a la coincidencia con el Rocío, descartada en la Mesa de Turismo, Sánchez señaló que "el sector ecuestre dice que los caballos se irían al Rocío y no estarían en la Feria, mucha gente que tiene caseta se va al Rocío a vivir una semana, y también hay un Plan Romero especial en la que se desplaza mucha gente que está trabajando para el GP", por lo que dejó entrever que en cuestiones de seguridad sería el mismo esfuerzo.