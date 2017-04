La alcaldesa avanza que hay proyecto y presupuesto para el museo de Lola Flores

La alcaldesa insinuó ayer que próximamente el Ayuntamiento podría presentar un proyecto para el museo de Lola Flores, tras la alusión que Rosario Flores realizó el martes durante la presentación de la Feria del Caballo. Sánchez se mostró reacia a ampliar la información pero dijo que "estamos trabajando con la familia de Lola Flores, y espero que muy pronto podamos tener noticias". Señaló que era muy importante recuperar la confianza de la familia y que para ello había que presentarle un proyecto, un presupuesto y un lugar. "Es una máxima que tenemos en este gobierno. Trabajamos en muchos temas, pero no avanzamos nada hasta que no tenemos el proyecto, el presupuesto y sabemos dónde se puede hacer. No podemos decirlo todavía pero hay dinero, hay lugar y hay proyecto y contenido. A partir de ahí queda perfilar algunos aspectos y comunicarlo".

Sánchez manifestó que no se prevé la asistencia de ningún miembro de la familia Flores en la inauguración de la Feria del Caballo, debido a que ya tienen compromisos profesionales adquiridos para esas fechas, "pero a lo mejor hay otra visita antes de la Feria para presentar el proyecto".

Hay que recordar que el Palacio Villapanés fue uno de los inmuebles que se pensó en su día como sede del museo de Lola Flores, pero el proyecto no llegó nunca a buen puerto.