La alcaldesa sobre la reunión con Hacienda: "No sé para qué nos citaron exactamente"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, volvió a dar cuenta de la reunión mantenida el pasado jueves con altos cargos del Ministerio de Hacienda sobre los retrasos en el pago de facturas a proveedores y el presupuesto municipal. Respecto a esto último, la regidora señaló que lo que se ha pedido al Ministerio es que "no sea como el año pasado que nos dijeron: a recortar 90 millones de euros y luego demostramos que no". "Lo que sí les hemos pedido es que estamos dispuestos a ir todas las veces que haga falta a Madrid o que nos manden borradores que nosotros podamos ver si los datos que nos envían van bien o no", añadió. Por ello, aseguró que se ha solicitado que " antes de emitir un informe nos hagan saber sus dudas o sus planteamientos".

Por otro lado, la primera autoridad de la ciudad incidió en la negativa a participar en las pruebas de una aplicación informática habilitada por el Ministerio de Hacienda para agilizar el pago de facturas. Al respecto, explicó: "Nos dicen que es una prueba piloto y que habían seleccionado tres ayuntamientos". "Le dijimos que teníamos muchas cosas por delante y que ,si no encontraban a otro ayuntamiento, pues vale pero que al interventor lo tenemos en otras muchas cosas porque hoy todo pasa por los interventores", arguyó.

Ahora bien, y a preguntas de los periodistas, Sánchez apuntó sobre el contenido de la reunión con Hacienda: "Yo tampoco sé para qué nos citaron concretamente. A ver, nosotros teníamos pedida una reunión en el mes de marzo después de que se aprobara el presupuesto en el pleno. Entendíamos que la reunión era para hablar del presupuesto pero nos dijeron que no les había dado tiempo, que normalmente tardan un mes y unos diez días y desde que se subió a la plataforma han pasado 22 días. Esperemos que quede menos. Les dijimos que intentaran no tardar más de finales de mayo o principios de junio".

Eso sí, aseguró que la reunión les "sirvió" para "explicarles las causas coyunturales del periodo medio de pago del Ayuntamiento". ·Estamos cumpliendo el promedio medio de pago del plan de ajuste, que es el convenio que tenemos con el Ministerio pero nos estamos encontrando proveedores y facturas que el gobierno del Partido Popular no dio a conocer, son las que se llaman facturas en un cajón", esgrimió.

Por su parte, el PP emitió ayer un comunicado donde incidió en que, al dejar la Alcaldía en 2015, el Ayuntamiento tenía "un período medio de pago a proveedores de 157 días, mientras que en tres años, el PSOE de Mamen Sánchez lo ha puesto en más de 310 días, una situación sólo reprochable a la mala gestión socialista", según palabras de la edil Lidia Menacho.

Por ello, advirtió: "Cuanto más dinero aporta el Gobierno de Rajoy al Ayuntamiento de Jerez, más tarda Mamen Sánchez en pagar a los proveedores. Es una pena para Jerez que su alcaldesa dedique más tiempo a buscar excusas y a confrontar con el Gobierno que en sacar el mayor provecho posible a las continuas líneas de ayuda que ha puesto a disposición el Partido Popular".