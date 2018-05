La alcaldesa vincula los robos en el centro con la falta de policías

La alcaldesa, Mamen Sánchez, relacionó el incremento de robos a comercios en el centro en las últimas semanas con la carencia de policías nacionales en la ciudad. En una comparecencia en la sede del PSOE junto al senador Francisco González Cabaña para exigir que la Comisaría vuelva a contar con una unidad Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) para tener más efectividad contra el narcotráfico, volvió a reclamar que se cubra el catálogo de puestos de funcionarios ya que, según los datos que manejan, hacen falta unos 70 efectivos más aproximadamente.

La regidora puso el énfasis en una decisión adoptada meses atrás sobre la planificación policial en Jerez. Así criticó que en noviembre la Comisaría dejara de contar con el denominado Grupo Lince, un equipo conformado por cuatro funcionarios policiales que recorrían la ciudad de paisano que, a su entender, era una eficaz herramienta para "controlar" las principales zonas comerciales y hosteleras de la ciudad, especialmente las del centro de la ciudad. Sánchez sentenció: "Llevamos unos meses sin ellos y se vio, por mucho que viniera el ministro [Juan Ignacio] Zoido para anunciar que hubo un programa especial de Navidad, que solo sirvió para que dieran dos vueltas más en las horas clave, pero el programa de comercio seguro no funcionó. El Grupo Lince sí es la verdadera forma de combatir lo que está pasando en Jerez en el comercio".

Acto seguido aseguró que, ante esta situación, la Policía Local ha reforzado desde el pasado fin de semana su presencia en el centro de la ciudad con unidades a pie o en moto en horas diurnas y con un coche patrulla más por la noche. Eso sí, recordó que las competencias en materia de seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional aunque la Local "colabore" para atender cuando "la policía no llegue". "La Policía Local no puede investigar robos en comercios ni hurtos; quien puede investigar y prevenir son los grupos Lince", enfatizó.

En cambio, la pasada semana, la Confederación Española de Policía (CEP) aseguró que este grupo operativo fue retirado aunque con posterioridad había sido recuperado en la planificación de la Policía.

Mientras tanto, al ser preguntada por la petición de algunos colectivos comerciales de que se instalen cámaras de seguridad en las calles, Mamen Sánchez señaló que, por el momento, no está previsto recurrir a este tipo de dispositivos. En este sentido, señaló que sí hay presupuesto para instalarlas en la plaza Belén, un enclave que está actualmente en obras, pero que se carece de consignación económica para extenderla a otros enclaves del centro. Aunque no descartó hacerlo en un futuro o, al menos, estudiarlo en algunas zonas concretas siempre y cuando lo autorice la Subdelegación de Gobierno. Ahora bien, relativizó el poder de persuasión de este tipo de vigilancia ya que, a su entender, "es mejor tener más efectivos policiales en las calles". Para ratificar este argumento, el senador Cabaña sentenció: "Se ha demostrado que las cámaras no son efectivas en materia preventiva pero sí a efectos de la investigación posterior de los hechos".