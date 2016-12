El gobierno local busca alternativas para liquidar la empresa municipal Speed Festival

Aunque ya no tenga actividad, en el grupo de empresas municipales sigue estando Xerez 21 Speed Festival, una mercantil, aunque en sus inicios con capital mixto (tanto público como privado), que trató de promover un parque del motor en los terrenos que hoy ocupa el enclave comercial de Área Sur y Luz Shopping. Esta firma se ha convertido en un problema ya que el Ayuntamiento no ha logrado liquidarla debido a las deudas que arrastra -unos 3,5 millones según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, que datan de 2013-. Durante el anterior mandato, el ejecutivo del PP planteó que fuera absorbida por su único accionista, la también empresa municipal Comujesa, pero hace meses el ejecutivo actual ya advertía de los riesgos de esta operación.

Ayer, acabó descartando esta posibilidad tras un informe técnico (no se apunta la autoría). El problema no es otro que Comujesa no puede asumir la deuda de Speed Festival ya que esto supondría poner en riesgo su viabilidad. Por ello, se ha encargado ahora un estudio a la Intervención Municipal para que analice las distintas alternativas. No obstante, el ejecutivo aprovechó para atacar al PP al que le acusó de haber "improvisado" en la solución descartada ahora para Speed Festival.

Comujesa es una sociedad que en los últimos años ha recibido varias encomiendas de gestión de varios servicios municipales. Actualmente, la empresa explota el servicio de autobuses urbanos, el de calas en la vía pública, la atención telefónica municipal (010) y la atención socioeducativa con la infancia y la adolescencia. Para el año próximo, además, el ejecutivo ha decidido que asuma también la ayuda a domicilio.

Las mayores deudas de Speed Festival son precisamente con el Ayuntamiento (anticipos, impago de impuestos e intereses, entre otros) por un importe de 3,4 millones, aunque también hay adeudos con la Seguridad Social de unos 223.000 euros por impagos de las cuotas sociales de la plantilla desde 2009 (el recargo, según cifras de 2013, va ya por los 43.000 euros).

El rechazo a la absorción de Speed Festival fue aprobado en una reunión del consejo de administración de Comujesa celebrada ayer donde también se aprobó la designación como director general del funcionario municipal Francisco Ramírez Delgado que, desde 2012, está al frente de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento. Este pasará a la sociedad mediante un contrato de alta dirección aunque el ejecutivo no apuntó cuál será su salario.

El ejecutivo justificó este nombramiento en la necesidad de dotar a Comujesa de una "estructura de gestión que permita su correcto funcionamiento" ya que, una vez asuma también el servicio de ayuda a domicilio, "tendrá que dar soporte a los 600 trabajadores que conforman los servicios integrados en ella, evitando así situaciones de irregularidad laboral mantenidas en años anteriores".