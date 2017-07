Los alumnos 'extraordinarios' de Jerez ya tienen su reconocimiento

Como cada año, la delegación territorial de educación reconoce a los alumnos más destacados del curso en Bachillerato, los Premios Extraordinarios, en un acto que tiene lugar en su sede de Cádiz. Hasta allí se desplazaron ayer una representación de los tres alumnos jerezanos que han logrado dicho premio. Se trata de las jóvenes Sara Álvaro Martínez, del C.D.P. Laude El Altillo School, Sara López González, del IES Padre Luis de Coloma, y Jaime Turón Rodríguez, del IES Seritirum. Hay que reconocer que inicialmente se habían seleccionado 4, pero finalmente, tras los últimos ajustes en las calificaciones, pues existía un periodo de reclamaciones, la joven Laura Ramírez Finn, también del Altillo, se ha quedado sin galardón.

En total, la delegación ha entregado diez premios, que han salido de los 423 estudiantes que se presentaron a las diferentes pruebas. No hay que olvidar que para ello había que tener una nota mínima de 8,75 en Bachillerato. Los reconocidos tendrán, al margen de la posibilidad de presentarse a los Premios Nacionales de Educación, donde el pasado año una jerezana, la joven Belén Guerrero, estuvo entre las premiadas, incluyen un cheque de 500 euros y la matriculación gratuita del primer curso en la Universidad.

Es algo que no esperaba, hice las pruebas con lo que me había preparado para Selectividad"Lo importante es organizarte bien y tener voluntad, hay tiempo para hacer de todo"

Sara López, alumna del IES Padre Luis Coloma, ha sido la que ha obtenido mejor calificación en estas pruebas en Cádiz, con 36,50. La jerezana acaba de finalizar Bachillerato en la rama de humanidades, una rama que "cambié a principio de curso porque el año pasado en primero hice sociales, pero no me gustaba y decidí apostar por humanidades con griego y latín". Ahora "me he matriculado en la Universidad Carlos III de Madrid para hacer Comunicación Audiovisual", asegura.

La joven ha admitido su "satisfacción" por lograr este premio "porque sinceramente no me lo esperaba. Fui a las pruebas con lo que me había preparado en Selectividad". La familia y los amigos "me han felicitado todos", relata, "aunque donde más felicitaciones he tenido ha sido por Facebook".

Igual de emocionado estaba ayer Jaime Turón, alumno del IES Seritirum, que ha conseguido el premio con una puntuación de 33,50. Fue el único que asistió al acto en Cádiz, ya que el resto de compañeras se encontraban fuera de la ciudad. "La verdad es que todavía no me lo creo, pero bueno, también es cierto que todo esfuerzo tiene su recompensa", afirmaba.

Turón ha terminado Bachillerato en su instituto en la rama de tecnológico y ahora ha obtenido plaza en la Facultad de Matemáticas en Sevilla. "Lo importante es organizarse bien, y sobre todo tener voluntad para estudiar porque al final tienes tiempo para todo. Yo he salido con mis amigos todos los fines de semana", cuenta satisfecho.

Como Sara, la última semana ha sido de "muchas llamadas y felicitaciones, sobre todo por parte de mi familia y amigos", confiesa.

La tercera jerezana, Sara Álvaro, ha sido la segunda mejor nota de las pruebas, con 36, aunque ayer no pudo acudir al acto.

El resto de los Premios Extraordinarios con María Luisa Alonso Aycart del IES Kursaal (Algeciras), Beltrán de la Flor Gandarillas del IES Drago (Cádiz), Pilar González Marchante del IES Fuerte de Cortadura (Cádiz), María del Pilar Llera Artero del Colegio San Felipe Neri (Cádiz), Jacobo Regojo Montero del C.D.P. Guadalete (El Puerto de Santa María), Clara Sánchez Saucedo del IES Ciudad de Hércules (Chiclana de la Frontera) y Susana Zhao Shao del C.D.P. Compañía de María (San Fernando).

Remedios Palma, además de felicitar a los premiados, familiares y a toda la comunidad educativa que lo ha acompañado en esta etapa escolar, recalcó la importancia del esfuerzo y la constancia, valores imprescindibles para la consecución de metas personales. "Como contrapartida, los agentes sociales estamos en la obligación de reconocer y apreciar estas trayectorias escolares, que hacen visible el empuje del juventud gaditana", remarcó Remedios Palma durante ella acto, donde también tuvo lugar la intervención de los propios distinguidos. Concretamente, la estudiante Clara Sánchez se refirió al importante papel de las familias y del profesorado en la consecución de estos logros.