La base de las ambulancias seguirá de momento en el centro de Montealegre

La base de las ambulancias seguirá de momento en el centro de salud de Montealegre, aunque la intención era que se trasladase al nuevo centro de La Milagrosa, cuyos servicios se van a ir abriendo progresivamente, empezando mañana por las Urgencias. Desde la delegación territorial de Salud indicaron ayer que en una primera fase la base de los equipos móviles del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) permanecerá en Montealegre, donde se trasladó en 2004, ya que anteriormente las ambulancias medicalizadas tenían su ubicación fija en el centro de salud Jerez-Centro, con una peor accesibilidad, lo que restaba operatividad en los tiempos de respuesta.

Las nuevas instalaciones sanitarias de La Milagrosa cuentan con un subterráneo destinado a las ambulancias, pero curiosamente, tal y como denunció hace ya dos años la federación de asociaciones de vecinos 'Solidaridad', el parking se diseñó sin tener en cuenta que la entrada no tiene la altura suficiente para el paso de estos vehículos. Desde la delegación territorial de Salud no aclararon si este problema de la edificación se ha solventado y señalaron que "por ahora en el subterráneo no van a ir ambulancias, sobre todo por operatividad, ya que, por ejemplo, en un traslado rápido se tarda menos si el vehículo está en superficie".

No es el único problema que ha tenido este centro de salud, ya que una vez terminado y después de meses sin ninguna actividad el Ayuntamiento tuvo que acometer a última hora la demolición de un talud situado junto a las instalaciones, que, según informes técnicos, comprometían la seguridad de los usuarios. La compleja reorganización de cupos médicos que hay que realizar en el área sanitaria de Jerez con la apertura de La Milagrosa y que afecta a unos 20.000 usuarios, ha impedido que las consultas de este nuevo centro se abran durante este mes de junio, como se había prometido a los representantes vecinales y se postergue hasta septiembre. No obstante, fuentes médicas ya habían advertido que era prácticamente imposible esta apertura teniendo en cuenta además las vacaciones del personal sanitario.