La amenaza de la 'Xylella fastidiosa' pone en alerta al viñedo del Marco

Sólo en el sector vitivinícola de California, la convivencia con la 'Xylella fastidiosa' supone un coste anual de 100 millones de dólares -50 millones en pérdidas y otros 50 en prevención e investigación para su control-. Considerada una grave amenaza en Europa, y sobre todo en los países de la cuenca mediterránea por sus efectos devastadores sobre los cultivos leñosos -vid, olivar, almendro, cítricos y plantas ornamentales, entre otros-, la temida bacteria se expande por Italia donde ha arrasado ya más de un millón de olivos y Baleares, donde según uno de los ponentes de la jornada técnica 'Retos de la viticultura actual: enfermedades de madera y Xylella fastidiosa', celebrada ayer en la bodega de San Ginés, "tenemos un parque temático de esta bacteria".

En España también se ha detectado su presencia en el olivar de Madrid, el almendro en la zona de Alicante y en un vivero de Almería, aunque se trata de un "caso aislado" y que está "bajo control", aseguró el delegado territorial de Agricultura, José Manuel Miranda, en la inauguración de este foro organizado por el Instituto Internacional del Vino y la Viña, el Consejo Regulador del jerez y Cajamar Caja Rural para dar a conocer a los viticultores del Marco el riesgo al que se enfrentan, sus impacto sobre todo de índole económico y la forma de detectar la presencia de la temida bacteria, causante en el viñedo de la enfermedad de Pierce.

Expertos y autoridades subrayan sus efectos "devastadores" y grave impacto económico

"No conozco mucho esta enfermedad y espero no conocerla nunca", señaló el presidente del Consejo, Beltrán Domecq, quien significó la importancia de esta jornada para dar a conocer la enfermedad y ayudar a los viticultores a estar prevenidos. "En nuestra zona no se ha visto afectado aún el viñedo, toco madera y confío en que no llegue, pero hay que poner todos los medios para que esté todo el mundo enterado, que sepa que esta enfermedad existe y que hay que estar muy atentos", señaló.

Si ya el nombre del patógeno asusta, más aún lo hacen sus "efectos devastadores", explicó el presidente del vino, quien añadió que "mata la planta y tiene una propagación tremenda, pues con sólo una planta afectada habría que arrancar una hectárea"

El delegado de Agricultura subrayó la labor que realizan los técnicos de las Administraciones públicas, en concreto los de la Consejería de Agricultura, para el control de plagas y enfermedades como la 'Xylella fastidiosa', al tiempo que destacó la importancia de colaborar con los viticultores para evitar su entrada y posible propagación en Andalucía.

Lo importante es que los controles que estamos llevando a cabo, los planes de contención están funcionando", dijo Miranda, quien detalló que el caso aislado del vivero de Almería se detectó gracias a una inspección rutinaria de las nueve mil que la Consejería ha realizado desde 2015.

En este sentido, el responsable territorial de Agricultura indicó que "se está trabajando bien para evitar que esa enfermedad tan devastadora llegue a Andalucía y se propague, pero es una tarea de todos, también de los agricultores, que en el momento que vean cualquier tipo de indicio tienen la web de la Consejería, los teléfonos y las distintas redes que hemos puesto a su disposición para evitar la propagación de esta enfermedad que, además de a la vid, puede afectar a más de 350 tipos de plantas.. "A nosotros nos preocupan la vid, el olivo, los cítricos y el almendro, principalmente, y no estamos escatimando esfuerzos materiales ni humanos, pues tenemos muchos técnicos especializados trabajando en la materia", añadió.

En representación de los viticultores del Marco, el presidente de los viñistas independientes de Asevi-Asaja, Francisco Guerrero, mostró su preocupación ante la amenaza de la 'Xylella fastidiosa'. "Venimos hoy para enterarnos exactamente de cómo es esta enfermedad y cómo poder detectarla para poner todos los remedios y evitar que los insectos vectores la propagasen si hubiera algún caso", dijo Guerrero.

En opinión del presidente de los viñistas independientes, "en jerez lo único que nos faltaría ahora es que entrara esta enfermedad y destrozara el poco viñedo que nos queda, las siete mil hectáreas que nos quedan", por lo que pidió a las autoridades agrícolas, "entre ellas la Consejería de Agricultura, que parece que lo tiene bastante controlado", que "estén alerta para evitar que entre en la zona y pueda eliminar el viñedo por completo".

Para Guerrero, el principal riesgo para el Marco está en el uso de plantones para las nuevas plantaciones de viveros de otras zonas de España e incluso de Francia e Italia. "Estas plantas son las que podrían traer la enfermedad, por lo que hay que controlar bien la salida de los viveros, sobre todo de las importaciones, a través de las que han entrado otras muchas enfermedades", advirtió.

En su repaso a la situación actual del viñedo tras las intensas lluvias del presente año agrícola, Guerrero explicó que el exceso de humedad y el aumento de las temperaturas en las últimas semanas propician la aparición de hongos como el oidio, contra el que la mayoría de las viñas han tenido que realizas ya dos tratamientos preventivos, gasto añadido que "nos está encareciendo bastante el cultivo de la vid, que este año se da la circunstancia de que viene con retraso por el frío y aún no ha empezado la floración, que es el momento más peligroso, luego hay que estar ojo avizor".

Por su parte, el director territorial para Andalucía Occidental de Cajamar Caja Rural, Carlos Sánchez, destacó la importancia de proteger las explotaciones de plagas y enfermedades a través de la prevención y la inversión en conocimiento, dado que los patógenos causantes son muy diversos y la insuficiencia de las herramientas de las que se dispone.