Mis amigas, las ministras

Han compartido viajes, cenas, bailes en la Feria del Caballo, cumpleaños y hasta el montaje de muebles de Ikea. A la alcaldesa Mamen Sánchez se le dibuja una sonrisa en el rostro cuando recuerda los momentos vividos con muchos de los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez (pero no con todos...). Ministros, pero para ella sobre todo compañeros y buenos amigos.

Con Meritxell Batet (ministra de Política Territorial y Función Pública) y Carmen Montón (ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) le une una gran amistad. La alcaldesa recuerda el 'babyboom' que se vivió en 2013 en su grupo parlamentario -en su despacho era habitual ver los carritos de los bebés cuando se incorporaron a sus puestos- y que sólo son 14 días los que separan a su hija Naiara con las mellizas de Batet: "Creo recordar que nacieron 11 niños. El mayor es Pepe que nació en abril y el más chico en octubre. Mi hija nació el 10 de septiembre y 14 días después las niñas de Meritxell, el día 24. Lo curioso es que yo cumplía el 24, pero Naiara se adelantó".

"Carmen Montón, Meritxell y yo tenemos más o menos la misma edad y hemos viajado mucho juntas. De hecho, la dos han venido a la Feria quedándose en mi casa. Montón ha estado dos veces aquí y yo también fui a las Fallas gracias a su invitación; y Meritxell vino dos años antes de tener a las niñas", relata Sánchez. No sólo han compartido momentos de ocio, sino que prácticamente con la ministra de Sanidad ha compartido piso: "Fue mi vecina en uno de los pisos de Madrid. Estábamos en la misma planta y la verdad es que organizábamos muchas cenas. Hay una anécdota muy bonita y es que estábamos montando muebles de Ikea, apareció Carmen, que es muy guapa, con un mono vaquero con las herramientas en los bolsillos, diciendo 'aquí estoy yo para ayudar'. Son muy trabajadoras y sensibles con la realidad".

La alcaldesa reconoce que en su grupo más cercano -por cuestión de edad- estaban sobre todo los compañeros de Valencia y Cataluña. "De hecho compartí piso con una compañera de Castellón. Iba a cenar mucho con los valencianos y conozco mucho a Ábalos y a su familia", cuenta Sánchez. Precisamente la alcaldesa relata otra anécdota con el actual ministro de Fomento: "Pasó un detalle muy gracioso y es que como yo era un poco la responsable del grupo para lo político, llevaba las relaciones con los diputados, repartía el trabajo y demás..., un día a Ábalos lo ingresaron en el hospital y cuando acabó el pleno me fui a estar con él hasta que llegó su mujer. Siempre ha habido buena relación, es un compañero muy divertido". Por cierto, el hijo de Ábalos, Pablo, también es del 'babyboom'.

Un mensaje de WhatsApp de Carmen Calvo fue el último que recibió Mamen Sánchez a la medianoche antes de que el nuevo Gobierno tomara posesión; y a Magdalena Valerio la describe como "un encanto de persona".

Mantiene en activo un grupo de WhatsApp con los diputados de la novena legislatura con el que está al día de lo profesional y personal de sus compañeros. "A veces cuando entro en él por la noche hay más de 200 mensajes -risas-. Es como si estuviéramos todos todavía ahí". "Formábamos parte de la 'carpa parlamentaria'. Éramos compañeras y compañeros de la misma generación que íbamos en algunas semanas sin plenos a provincias a reunirnos con colectivos y ciudadanos", señala. En ese grupo estaban, entre otros, el presidente Pedro Sánchez, Meritxell, Montón y Antonio Hernando.

"Conozco por supuesto a María Jesús Montero (ministra de Hacienda). Es una persona muy inteligente, me ha apoyado mucho y es una de las consejeras que ha venido a Jerez cuando yo era candidata", destaca Sánchez. No olvida tampoco a Borrell -"también lo conozco", dice-, y de hecho, gracias al antes mencionado grupo de WhatsApp conoció 'pronto' su nombramiento: "Borrell fue el primer ministro que salió y antes que nada sabes que siempre salen bulos. La prueba fue ponerlo en el grupo y Cristina (Narbona) puso emoticonos de sonrisas, por lo que supimos que iba a ser él".

De quien no tiene muy buen recuerdo es de un ministro 'sorpresa', Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior: "Fui testigo del juicio del Yak-42. Marlaska me trató muy regular. Primero me hizo esperar una barbaridad, yo tenía pleno y no llegué a mi hora, y luego no sé, aquel día no recuerdo un buen trato. Para mí él ha sido una sorpresa. Sigo manteniendo una relación muy buena con los familiares de las víctimas y ahí creemos que no se ha hecho todo". "Esa es mi experiencia con Marlaska. Si viene a Jerez se lo diré", concluye Sánchez.