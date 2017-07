Entre los amigos y la familia

"Está absolutamente normal, disfrutando de su familia". De esta manera se expresaba en la tarde de ayer un allegado del ex alcalde Pedro Pacheco tras cumplirse el primero de los tres días de permiso fuera de prisión. No será hasta mañana por la tarde cuando el ex regidor regrese al centro penitenciario de Puerto 3 para continuar con su internamiento.

Pacheco se encuentra en su vivienda familiar desde la tarde del pasado viernes a la que llegó acompañado de su hijo y de un amigo, que fueron a recogerle a las instalaciones carcelarias portuenses en las que cumple condena desde octubre de 2015 y de las que únicamente había salido para acudir a los juicios que tenía en la sede jerezana de la Audiencia Provincial.

Este es el primer permiso penitenciario que se le ha concedido al ex alcalde jerezano

En este primer día de permiso, se ha dedicado a estar con su familia y, de hecho, ya conoce a su primera nieta, cuyo nacimiento le cogió en prisión. También han sido varios los amigos - del círculo más íntimo", sostienen las fuentes consultadas- los que desde la tarde del viernes se están pasado por su residencia para saludar y departir algunos minutos con él.

Pacheco se encuentra bien de salud - "es muy fuerte", insisten desde su entorno- y no ha tenido problema alguno para aclimatarse a estos días fuera del centro penitenciario. Ahora bien, desde su círculo más se cercano se está cuidando bastante para que el ex regidor no se vea apabullado por las visitas por lo que los amigos están acudiendo de forma escalonada. "Está contento y tranquilo", concluyen.

Fue a principios de esta semana cuando el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 10, con sede en El Puerto y a cuyo frente se encuentra la magistrada Gloria Martín-Moreno Calcerrada, le concedió un permiso penitenciario de tres días. Este es el primero y se espera que, a partir de ahora, pueda disfrutar de, al menos, uno al mes.

Pedro Pacheco cumple condena en Puerto 3 desde octubre de 2015 tras haber sido sentenciado a cinco años y medio de prisión por delitos relacionados con la contratación en el 2005 de dos compañeros de partido en empresas municipales. No obstante es la única pena pues también deberá cumplir otro año y medio por las irregularidades en la operación de compraventa de la antigua estación de autobuses en 2005 y otros 20 meses por las obras ejecutadas en la casa de la hermandad del Rocío de Jerez en Almonte.

A media tarde de mañana lunes, Pacheco deberá volver al módulo de respeto del complejo penitenciario de Puerto 3.