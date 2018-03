El amor por la música se despierta en Jerez

Acariciar las cuerdas de un violín, tocar las teclas de un piano, afinar bien la garganta y saber cuál es la percusión perfecta para cada canción, son una de las habilidades que han podido aprender los más pequeños de la ciudad gracias al curso de iniciación musical impartido durante los días 26, 27 y hoy, miércoles 28 de marzo, en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro.

La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Saez extiende por primera vez a Jerez las actividades de su proyecto de educación musical en Andalucía, que cada año llega a más de 3.000 escolares de 23 colegios públicos andaluces de educación infantil y primaria y que además, lleva cuatro años realizándose por toda la provincia. Tres mañanas intensivas, en horario de 9 a 14 horas, durante las cuáles, niños de entre 5 y 10 años, tienen la oportunidad de despertar su pasión por la música en todos sus ámbitos. Instrumentos de cuerda y percusión, violines adaptados y canciones lúdicas y educativas es todo lo que les ha ayudado a respirar el amor por la música que puede encontrarse en cada rinconcito del conservatorio jerezano. "Con estos cursos, principalmente, queremos ayudar a las familias en estos días en los que los niños no tienen colegio para que se vean más desahogados en su vida laboral y personal, pero al mismo tiempo y no menos importante, intentamos darle la oportunidad a los niños de conocer los instrumentos desde una perspectiva muy lúdica para que tengan un primer acercamiento con la música", explica Muriel Páez, la directora gerente de la Fundación Barenboim-Saez.

Las plazas para el curso de iniciación musical se agotaron a mediados del mes de marzo

Cabe destacar, que la formación instrumental, en los más pequeños de la familia, no empieza a iniciarse una vez cumplidos los 8 años. De esta forma, que se pongan en marcha este tipo de iniciativas en colaboración con los centros educativos musicales de cada ciudad es "muy importante", señala José Ramón Hernández, director del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro. "Esto es una gran oportunidad para los futuros músicos de nuestra ciudad. Realmente, hasta que no llegas el conservatorio no tienes contacto con un instrumento y no sabes por qué puedes decantarte. Que se hagan este tipo de cursos, que los niños respeten la música y que además, terminen enamorándose de ella es algo magnífico".

Durante estos tres días, las clases de piano, percusión, violín y canto han estado completas por pequeñas cabecitas hasta completar el aforo de 48 plazas. "Hemos hecho cuatro grupos homogéneos de la misma edad de 12 niños y hasta hemos tenido que dejar a familias en lista de espera. Ha sido una iniciativa muy exitosa", asegura Páez. El curso, con un coste de 30 euros, es impartido por docentes especialistas en educación musical infantil de la Fundación Barenboim-Said, que logran transmitir el sabor musical de una manera lúdica y enfocada a las edades de los asistentes.

Hoy miércoles 28 de marzo, los pequeños músicos jerezanos actuarán para sus familias, demostrándoles así, todas y cada una de las habilidades musicales que han estado aprendiendo durante los tres días que ha durado el curso. En la actuación, denominada 'Al rededor del mundo en 80 notas', se podrá disfrutar de una canción en Mandinga, un idioma de África Occidental, acompañada de instrumentos procedentes del país, una canción en japonés y otra en italiano. "Esto es una experiencia muy bonita porque muchos continuarán una formación musical que, en un futuro, les va a ayudar en muchos aspectos de sus vidas", explica Páez.

Desde la dirección del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro apuntan que "todavía les queda mucho por hacer en el terreno educativo, sobre todo en la iniciación". "Hay un camino muy largo que recorrer para que la música sea algo que esté integrado socialmente en la vida de cada niño pero con este granito de arena, poco a poco se irá formando lo que queremos despertar desde Jerez".