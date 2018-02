Un aniversario con luces y sombras

La lista de espera para conseguir una plaza en la unidad de día de la Asociación de Alzheimer 'La Merced' no para de crecer. Son ya 34 las familias que aguardan para que sus familiares diagnosticados de alzheimer puedan hacer uso de unas instalaciones que se han quedado pequeñas para la elevada demanda. "La normativa es muy estricta y nosotros tenemos autorizadas 59 plazas, 40 de ellas concertadas con la Junta y de ahí no nos podemos salir", explica la presidenta de la asociación, María Ángeles Contreras, quien lamenta que no se pueda atender a todas las personas que les solicitan los servicios de la unidad de día o los talleres de respiro. El pasado septiembre, cuando se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, la lista de espera estaba en 15 familias y en apenas unos pocos meses se ha doblado el número de demandantes de una plaza.

Por eso, uno de los objetivos ahora de la asociación es conseguir acometer una pequeña ampliación que les permita si no acoger a los 34 pacientes en lista de espera, "al menos sí a tres o cuatro". Para ello se tendría que acondicionar parte de la planta de arriba del centro de Alzheimer que la asociación tiene en la avenida Puerta del Sur, "pero el coste es elevado y lo estamos haciendo poco a poco. Al final todo se reduce al dinero, que es precisamente lo más difícil de conseguir".

La próxima semana, en concreto el miércoles 7 de febrero la Asociación de Alzheimer celebrará los 20 años de su constitución y por este motivo han programado un acto conmemorativo que se celebrará a las 17:30 horas en el centro social de La Granja. La asociación pretende que en este acto las protagonistas sean las familias y sus testimonios y a falta de cerrar los detalles, Contreras afirma que se tratará de un acto participativo y vivo, con algunas actuaciones como las Rocío Rosado o el ballet de Belén Fernández. "Queremos que participen las familias y los amigos que nos han visto crecer en estos años". Dos décadas, en las que la presidenta de 'La Merced' asegura que pese a que "ha habido luces y sombras, el resultado es positivo". Contreras recuerda que se constituyeron en el año 1998 sin sede ni recursos y en el año 2000 el Ayuntamiento les cedió unos locales en Estancia Barrera, con muy poco espacio, pero suficiente para aquella primera andadura. Aquellas instalaciones pudieron finalmente ampliarse con la cesión del local contiguo, que les permitió acondicionar un office y un comedor.

No obstante, los afectados por una enfermedad que en aquellos primeros años era de complejo diagnostico, empezaron a aumentar de forma significativa y las familias reclamaban más recursos para sus enfermos. Fueron años en los que la asociación 'La Merced' recibió muchos respaldos, entre ellos, el del Rotary Club y el del propio Ayuntamiento, para construir su actual unidad de día. El Consistorio les cedió la parcela y la primera piedra se puso en 2005. Cuatro años después la asociación abría su unidad de día en dicho inmueble, con el objetivo puesto en terminar la obra de la segunda planta y destinarla a residencia. Aquel proyecto se truncó cuando con la llegada de la crisis económica, las subvenciones y los recursos aportados por distintas entidades empezaron a llegar con cuantagotas. No obstante en 2011 se consiguió un avance importante, al concertar la Junta 40 plazas de la unidad de día. Casi con medios propios la asociación trata ahora de habilitar una parte de esa segunda planta para dar respuesta a una demanda que no para de crecer y a unos enfermos que necesitan de atención cada vez a edades más tempranas.