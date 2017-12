Hasta el año que viene

Con abrigos y bufandas los concejales de la corporación celebraron ayer el último pleno ordinario del año. Una fría sesión (debe ser que el gobierno local está ahorrando en calefacción y el salón de plenos era ayer un congelador) en la que salieron adelante por mayoría y unanimidad multitud de asuntos. Para despedir 2017 no faltaron, como no podía ser de otra manera, los comentarios supuestamente graciosos del edil de PP, Antonio Saldaña, y los momentos de tensión y enfrentamiento dialéctico entre los grupos. Además, también hubo tiempo para discutir de un asunto de gran importancia (aunque no de competencia local) como las pensiones. Una vez más los concejales de Jerez debatieron largo y tendido sobre este tema que escapa de sus funciones. Quizás algunos estén interesados en asesorar o acompañar en Madrid a sus líderes y ésta es la forma de llegar a lograrlo porque sino no se explica la costumbre de abordar temas que se les escapan de las manos.

Al margen de las anécdotas, entre las proposiciones aprobadas ayer salió adelante una del PSOE para instar al Gobierno central a la "supresión inmediata y definitiva del peaje de la autopista AP-4". El delegado municipal José Antonio Díaz defendió que "el Gobierno de Rajoy ha decidido asumir íntegramente el coste del peaje de la AP-9 en Galicia. Mientras, la AP-4 está siendo explotada en forma de concesión hasta 2019, manteniéndose el peaje para los usuarios. Entendemos que el mantenimiento del peaje penaliza gravemente a la ciudad de Jerez". Además, el edil incidió en que "tras más de cuarenta años de vigencia, este peaje está sobradamente amortizado. La Junta asumió desde 2005 el coste del peaje hasta Cádiz, 126 millones de euros hasta 2019. Le exigimos al Gobierno que muestre su compromiso tanto con el norte, como con el sur".

La iniciativa contó el respaldo mayoritario de Ganemos, Ciudadanos e IU y con la abstención del PP. Desde IU, Raúl Ruiz-Berdejo aseguró que el pago del peaje después de tantos años es una "tomadura de pelo y un agravio comparativo importante" y lamentó "la ambigüedad" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, esta semana en el Foro Joly al "no dejar claro qué va a pasar con esta vía cuando finalice el plazo de la concesión el 31 de diciembre de 2019". Casi con el mismo discurso, Carlos Pérez de Ciudadanos lamentó que "encima para este año sube un 2%, nos parece una tomadura de pelo. Nos sentimos agraviados con Galicia". "Queremos el compromiso firme del Gobierno central de que no vamos a ser engañados de nuevo por el Gobierno de turno", añadió. Desde Ganemos, la edil Elena Rodríguez, tras recordar que también el PSOE en el Gobierno central prorrogó la concesión del peaje, incidió en que la única alternativa que tienen ahora mismo los conductores al peaje es "la N-IV con sus cinco puntos negros y con sus 101 fallecidos desde 2001".

Ante las quejas de la oposición, el concejal del PP Antonio Saldaña recalcó que su partido será "el de la finalización del peaje de la AP-4". Aclaró, no obstante, que cuando finalice la concesión, habrá que tomar una decisión sobre el mantenimiento de esta vía. "Eso es lo que todavía no está definido, pero el peaje, lo que es pagar en la casetita, eso no va a estar en el 2019 porque un gobierno del PP lo va a quitar, otra cosa es después cómo haya que mantener la carretera", subrayó durante su intervención.

Otro de los asuntos que salió ayer adelante por unanimidad fue una proposición del PP instando a la Junta de Andalucía a que mantenga en Jerez el Punto de Encuentro Familiar, que cerrará a finales de diciembre. A pesar del apoyo del PSOE, la delegada Carmen Collado puntualizó que la asociación Afyme que se encargaba de este servicio funcionaba con una financiación "exclusivamente vía IRPF". Sin embargo, "a escasos días de que se cerrara el plazo de la convocatoria nueva del IRPF, se nos comunica que renuncian libremente a solicitar la subvención porque era insuficiente para desarrollar su trabajo de forma digna y de calidad". Asimismo, Collado recordó que los puntos de encuentro son competencia de las comunidades y, aun así, "llevamos dos meses trabajando con la Junta. No puedo decir cuándo va a poner ese punto de encuentro, pero hay absoluta predisposición por parte de la Junta para conseguirlo".

Minutos después de este debate salía también adelante una proposición de IU sobre las Entidades Locales "para instar a la Junta a que cumpla para los Presupuestos de 2018 con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía". Este punto enfrentó a IU, primero, con el PSOE -que intentó sin éxito presentar una enmienda- y posteriormente, con Ciudadanos. "Parece que Susana Díaz ha poseído a Juan Marín. Yo les recomiendo que si es posible, todavía están a tiempo, se practiquen ustedes un exorcismo", le dijo Raúl Ruiz-Berdejo, ante el asombro de los presentes, a Carlos Pérez. A pesar del malestar del edil de la formación naranja, la alcaldesa Mamen Sánchez no le permitió replicar a este comentario al no ser directamente sobre él.

Por otra parte, el pleno debatió y sacó adelante de manera unánime una proposición del PP sobre la rehabilitación del edificio de infantil del CEIP Nueva Jarilla, "para instar a la Consejería de Educación a la rehabilitación inmediata del edificio de infantil; a que se comprometa a la reapertura de dicho edificio el próximo año; y a que garantice la continuidad del Semi-D del colegio de Nueva Jarilla". El edil Jaime Espinar recordó que las obras del edificio están pendientes desde que hace diez meses el temporal provocase la caída de parte del techo. La delegada socialista Laura Álvarez mostró su apoyo a la propuesta pero añadió que "desde el primer momento hemos estado mediando para que esta actuación se incluya en la planificación, y vamos a estar velando para que se incluya de hecho en la planificación para este curso".