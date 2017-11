30 años de Solidaridad

La federación vecinal Solidaridad cierra en poco más de un mes un año muy especial, el de su 30 aniversario. En febrero de 1987 unas 300 personas se reunieron en una emblemática asamblea para encargar a una comisión la elaboración de los estatutos de la primera federación jerezana. Finalmente, el 15 de diciembre se constituyó Solidaridad con 28 asociaciones integradas en ella y con Sebastián González como su primer presidente. Desde entonces sus miembros no han cejado en la lucha de dar respuestas a las demandas de sus vecinos. "Necesitaban una organización para denunciar las deficiencias de los barrios, de ahí nacemos. Siempre hemos estado y seguiremos estando para los vecinos. Esto es una organización totalmente altruista", declara Sebastián Peña, presidente desde 2009.

Desde conseguir alumbrado público en barrios a oscuras, asfaltado en calles de tierra, paradas de autobuses en rincones perdidos; hasta pelear con uñas y dientes por la apertura del edificio de Radioterapia, el campus universitario de La Asunción, la rehabilitación de viviendas y mayor dotación de material y personal para la Policía con el querido Luis Valle a la cabeza. Pocas denuncias no han tenido detrás el respaldo e impulso de Solidaridad, una federación que a día de hoy cuenta con 42 asociaciones y que como señala Manuel Cazorla "nace y se organiza desde el barrio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". "Se creó desde el diálogo y desde la cooperación solidaria para resolver problemas concretos, necesidades próximas y a veces no tan próximas", remarca. "Este es el motor que impulsa el movimiento asociativo: aspirar a una sociedad construida con las aportaciones de los ciudadanos y organizada en asociaciones. Construir desde la pluralidad, desde el ciudadanos y abierto al diálogo y la negociación, poniendo en marcha proyectos comunes que se adapten no sólo a las necesidades de una minoría", añade Cazorla.

Este año han modificado los estatutos para poder abarcar a otros colectivos sociales

A medida que se han ido solucionando muchos problemas, algunas asociaciones "han ido perdiendo su sentido de lucha. También la gente se siente un poco decepcionada porque la política hace que se prometa mucho y no se cumpla, y eso ha provocado que el relevo que deberíamos haber tenido en las asociaciones no se haya incorporado. Ha habido mucho desengaño", reconoce José Saborido. El líder vecinal, una de las voces de La Granja, recuerda algunos de los hitos de Solidaridad de estos 30 años, como la revolución que hubo para la creación del campus de La Asunción -"con Manuel Luis liderando la lucha", apostilla- así como "la reversión de los cuarteles" y la creación del mapa sanitario de la ciudad, "en el que hemos avanzado pero aún queda mucho por conseguir".

Se suman logros y aparecen nuevos retos. El trabajo de Solidaridad es incansable en su sede de Diego Fernández Herrera, con temas en la agenda como conseguir que no haya gente atrapada en sus viviendas, una mejor residencia de mayores, una limpieza eficiente en la ciudad, potenciar la participación ciudadana y revitalizar el casco histórico.

Asimismo, desde Solidaridad avanzan que "queremos ir más allá e incorporar a otros colectivos, como los que están en exclusión social y voluntariado. La federación se ha adaptado a las nuevas necesidades y según Diputación somos pioneros en la provincia", subraya Pedro García. Para ello el colectivo ha celebrado una asamblea extraordinaria para aprobar la modificación de los estatutos y así abarcar a cualquier colectivo de la ciudad "que necesite nuestra colaboración y ayuda". "Con esta nueva modificación, y teniendo en cuenta la situación social y económica en la que nos encontramos, -añade García- pretendemos fomentar la formación y cualquier otra actuación para las asociaciones de vecinos, y colectivos y personas que se encuentran en exclusión".

Solidaridad tampoco no se calla ante lo que consideran un daño del Ayuntamiento "sea el partido que sea el que gobierna". Como denuncia Francisco Gil, "seguimos padeciendo el poco interés de los políticos de turno para que los vecinos estemos arriba. La Administración nos tiene ahorcados económicamente para que no seamos la mosca que da la lata. Esta federación será criticada, pedimos perdón porque no podemos estar en todas partes, pero van a tener a esta mosca detrás de la oreja mientras vivamos".

"La federación goza de buena salud por parte de sus miembros. Aunque todos tengamos algún achaque estamos al 100%. ¿Cómo podemos? Podemos porque tenemos fuerza de voluntad y estamos echándole coraje porque seguimos insistiendo en que a los vecinos hay que ayudarles", subraya Peña.