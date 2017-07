15 años sobre los escenarios

Más ajetreado que de costumbre, el jerezano Jesús Méndez prepara con entusiasmo y tensión la puesta de largo de su tercer disco, 'Voz del alba', en su tierra. Lo hará este viernes en el Alcázar con las guitarras de Diego del Morao, Manuel Valencia, Manuel Parrilla y Dani de Morón, una cita indispensable para ver su evolución como cantaor tras 15 años en la brecha.

-En una semana estará encima del escenario en el Alcázar para presentar 'Voz del alba'....

-Pues sí, ya queda menos. La verdad es que tengo ganas de salir de esto porque al ser una autoproducción hay que estar en todo. Afortunadamente hay gente que me está ayudando como mi hermano Diego, pero a mí me gusta hacer las cosas en primera persona, soy muy perfeccionista, y bueno, eso genera tensión y más estrés de la cuenta.

-Es la parte oscura de un evento de este tipo, algo que a veces la gente no valora...

-Claro que no, pero es cierto que detrás de una cosa así hay mucho trabajo. Ahora, también entiendo que al público lo que le importa es verte cantar y disfrutar. Pero sí, es complicado porque además son cosas a las que uno no está acostumbrado. Ten en cuenta que hay que controlar la publicidad, el sonido, las luces, la puesta en escena...En fin todo lo que este tipo de eventos conlleva.

-Y con tanto ajetreo, ¿le da tiempo a ensayar?

-(Risas) Sí, procuro distribuirme bien el tiempo, por las mañana me dedico a cantar y por la tarde hago todo lo demás.

-A eso hay que añadir que no para de trabajar...

-Bueno, eso es lo de menos, qué no falte (risas). Eso sí, hay días que me llevo horas pegado al teléfono atendiendo a los medios de los sitios donde voy a cantar o incluso yendo a las presentaciones de los festivales. Es algo que hay que asumir porque forma parte del flamenco. Ahora bien, no hay que olvidar que lo importante, por encima de todo, es cantar bien y estar al cien por cien, y sí que es verdad que a veces todo esto, uno a la carretera, los viajes y demás, te quita horas de ensayo.

-Ya que habla de carretera, su coche lo jubilará después del verano, ¿no? Canta usted por toda Andalucía....

-(Risas) Sí, la verdad es que estoy haciendo muchos kilómetros, y los que me quedan, afortunadamente, vamos. Todos los fines de semana estoy fuera de casa y ahora que empieza el verano incluso los días entre semana. El otro día, de hecho, estuve en Cádiz en la presentación del libro de Don Antonio Chacón, un cantaor al que, por cierto, cada día le descubro más cosas.

-Viendo los carteles de muchos festivales en los que se le incluyen compruebo que en la mayoría aparece ya como primera figura. ¿Qué significa eso para usted?

-Hombre, evidentemente es una responsabilidad, pero bueno, lo llevo bien. Uno se da cuenta de eso cuando la organización te coloca al final cerrando el festival, pero bueno, lo cierto es que hay que dar la talla, porque si no, igual que ahora te llama todo el mundo puedes caer en el olvido.

-Y encima usted es de los que se exige...

-Sí, yo soy muy exigente conmigo mismo, a veces pienso que demasiado. Pocas veces me bajo del escenario contento, y eso es algo que intento cambiar, a veces hay que disfrutar del momento, porque esto pasa muy deprisa.

-Eso es algo en lo que coinciden muchos artistas, en la velocidad con la que viven y al final casi no disfrutan de lo que hacen...

-Es una realidad. Quizás sea porque nunca te ves en el sitio donde te ve la gente. Yo me considero un cantaor más, y ahí sigo. Pero sí es verdad que hay que disfrutar, en mi caso cumplo este año 15 años cantando profesionalmente, porque empecé en febrero de 2002, y se me han pasado volando.

-Volviendo a la presentación del disco del viernes, ¿confía en poder llenar el Alcázar?

-Yo espero que sí, por eso he querido poner las entradas asequibles a todo el mundo, para que la gente pueda ir. Además, sé que va a venir mucho público de Cádiz, de Sevilla, de Málaga y eso me da alegría. La cosa va bien, pero espero que en los últimos días se animen también los jerezanos.

-El día 9 de septiembre estrenará ese sinfónico en la Bienal de Málaga junto a José Valencia y otros artistas, ¿cómo va el proyecto?

-De momento bien, quizás estos días con la presentación del disco lo he aparcado un poco, pero los ensayos que hemos hecho van bien. Es algo en lo que tengo depositada mucha ilusión porque siempre he dicho que soy un gran admirador de Antonio Mairena, y para mí es un privilegio participar en el proyecto.