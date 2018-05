Diez años de grúas muertas

El 4 de octubre de 2007 el Grupo Tremón puso la primera piedra del que sería un gran complejo hotelero enclavado en una parcela de 25.000 metros aledaña a campo de golf Sherry Golf. El proyecto, que tenía pensado crear 200 empleos, tenía prevista su apertura en la primavera de 2009, pero sólo dos meses después de esa primera piedra, la obra se paralizó por una crisis que se llevó por delante una inversión de 35 millones de euros.

Desde entonces cinco grúas 'muertas' echan raíces en la parcela del crash del ladrillo, sin más movimiento que las ratas por el campo abandonado y el robo de la valla que delimita el solar.

En todos estos años el gerente de Sherry Golf Jerez, Emilio Lustau, ha sido testigo de la falta de actuación de los propietarios de la parcela, de los dueños de las grúas y de la Administración. Los tres actores de esta 'macroinversión' han dado la callada por respuesta o respuestas poco eficaces mediante cartas año tras año. Hace dos semanas días Lustau recibió la visita de personal de Tobelem "tras comprobar el estado de las grúas -propiedad de esta empresa- para retirarlas en este mes de mayo... Ya era hora después de más de diez años de abandono".

El gerente de Sherry Golf reconoce que el proyecto del complejo hotelero "era fantástico". "Hoy día prácticamente los campos de golf que no tienen hotel a pie de campo pues estamos sufriendo muchísimo más. No hay ningún proyecto ya que no se plantee con ambos complejos juntos".

"La desgracia es que no empezaran tres años antes a construir. Tremon fue una de las primeras compañías en quebrar con la crisis, pero ahí hay invertido en cimentaciones especiales más del millón de euros. Tuvieron que cerrar de la noche a la mañana", remarca Lustau.

En la mesa del gerente un abanico de escritos oficiales muestran su indignación y preocupación por el abandono de las grúas y el solar. En septiembre de 2008 alertó de que la parcela se había convertido en un vertedero, solicitando el cerramiento para evitar el paso. En noviembre de 2009 llamó la atención sobre el riesgo de que siguiera sin vallado y el abandono de las grúas. Tres años después y un par de escritos más, el Ayuntamiento le informó que la competencia era de la Junta de Andalucía, concretamente de la delegación territorial de Innovación, Ciencia y Empresa. En octubre de 2014 -con dos informes enviados desde 2012- la Administración andaluza le responde que tras comprobar la zona y las grúas en pie, se solicitó al Ayuntamiento que procediera "a actuar en el ámbito de sus competencias".

El gerente del campo no terminó ahí su particular batalla, puesto que aunque finalmente la entidad bancaria propietaria ya de la parcela valló el solar (prácticamente ha sido robado), las grúas seguían y siguen en pie. Julio de 2015, febrero de 2016... Hasta el día de hoy. "Esto ya es una broma. Por ahí entra gente que se puede hacer daño, y hay muy cerca un colegio. El Ayuntamiento debe salvaguardar que todo se cumpla y además es una pena que se perdiera este proyecto", reconoce Lustau.

Precisamente porque realmente era un gran proyecto, ya hay interesados en retomarlo. Así al menos se lo han trasladado al gerente de Sherry Golf: "Ha habido tiburones inmobiliarios a por saldos durante la crisis, y no sé el movimiento que ha tenido la entidad propietaria del solar, pero ahora ya algo ha cambiado. Desde el verano del año pasado ha habido varias personas que han venido más interesadas, entre ellas un grupo grande de Extremadura, que le facilité la documentación que yo tenía". "Sería muy bueno. Nos creemos que tenemos demasiados hoteles pero no es verdad. Jerez está llena en verano porque es la segunda línea de playa. No me imaginé que tendría que tener un archivo del 'caso grúa', pero hay que ser paciente", subraya Lustau.