Diez años no son nada

Querido Padre Jesús: Hoy sale "tu" Amargura y viene a mi memoria el tres de abril de 2008 porque quedan solo seis días para que se cumplan diez años de aquella fecha indeseable. Quiero recordarte por primera vez con la grandeza de tu apoteósica despedida. La pena por todo aquello, ha sido superada por tu constante presencia, en la vida de quienes tanto te queríamos. Después de este tiempo sin ti, la mayoría de nosotros, jamás volverá a compartir esa amistad, mitad sagrada y mitad mundana, con nadie en concreto, sino con todos en general y eso es lo más grande que nos has dejado: "La Hermandad de los Amigos del Padre Jesús". No es una cofradía, sino un sentimiento que engrandece el alma y dibuja una sonrisa en nuestros rostros, cuando nos tropezamos por la calle o coincidimos en algún lugar… Es la eterna presencia de tu alma después de diez años.

Hoy sale "tu" Amargura, la que te enamoró desde aquella primera Semana Santa que viviste en Jerez, de la mano de Diego Conde. Aquella por la que quisiste ser cofrade y nazareno de su cortejo. La Virgen que nos unió con permiso de "Nuestra Madre" La Merced. Esa Amargura por la que te hiciste una camisa azul con alzacuellos de cura, para ponértela todos los miércoles santos que restaban a tu, ya por desgracia, corta vida.

Cuando las primeras horas del próximo Martes de Gloria empiecen a discurrir y las últimas campanadas de la Pascua de Resurrección aún conserven el eco de su arrebatado tañido, hará exactamente diez años que te estabas muriendo con el corazón roto para siempre. No querías irte, pero te fuiste a lo grande, como todo lo que hacías. Nunca entendí tu apego por esta vida, ni el hecho de que no te quisieras morir "bajo ningún concepto, hijo mío…". Recuerdo que cuando yo te decía que al fin y al cabo íbamos a "un mundo mejor", tú me decías muy compungido, que de momento, querías quedarte "una temporadita más, en este otro mundo que ya conocías". No se puede ser más auténtico y sincero.

Diez años y parece que fue ayer… Dijo el Padre Felipe en tu funeral, que "desde luego, así da gusto morirse". Y es que hasta tu muerte fue bonita. En aquel momento, algunos hubiéramos dado con gusto nuestra vida, a cambio de salvar la tuya. Pero ahora comprendemos, que todo sucedió, como debía suceder y que como tú decías "lo primero es antes".

Eres y serás el mejor amigo que muchos tendremos jamás y sobre todo el cura más cercano y al tiempo "tocado por Dios mismo", que hemos visto pisar esta tierra. Esta cuidad llamada Jerez, que un año más celebra -con ya no sé cuantos pasos por la calle-, aquella misma Semana Santa de 2008, que proclamaste días antes de morir. Qué suerte tuviste al despedirte en plenitud de facultades y elevado tras tu Pregón a "los altares del pueblo", allí donde no hay expedientes en latín, ni "abogado del diablo". Aunque si tu canonización oficial -que ninguna falta hace-, llegase a manos de ese abogado, deja de ser "del diablo" y se hace de la Virgen de la Cabeza.

Gracias por enseñarnos el camino imperfecto de tomarnos en serio a Dios. Gracias por no ser "tibio" ni perder la misma afición por "el vino y las mujeres" que tenía Manolo Escobar. Gracias infinitas por amar la religiosidad popular. Gracias por ser aquel amigo siempre dispuesto a quedar en la barra de un bar, para beber con alegría y cantar por Nino Bravo. Sí, Padre, tú eras todo eso. Pero amando la liturgia. Pero preocupándote por el alma de tus amigos. Pero con respeto y reverencia por el Santísimo. Pero emocionándote de verdad al consagrar la Sagrada Forma, en lugar de hablarle a un pedazo de pan, como nos hablan los funcionarios desde las ventanillas de la Administración Pública. Todo eso y muchísimo más, eras tú, amigo.

Algunas veces he oído la frivolidad de que eras "un cura muy divertido" o "un cura muy gracioso" y que por eso te quería tanto la gente. Semejante comentario ha dejado de molestarme, porque he ido comprobando que quienes así se expresan, son personas que apenas te trataron de verdad. Tú no viniste al mundo para rodearte de ese tipo de individuos piadosos y pluscuamperfectos, que lo hacen todo bien y casi no necesitan ni a Dios para ir al Cielo. Tú viniste para ser amigo de los que tropezamos con frecuencia, para que supiésemos que, al igual que tú, siempre podemos volver a levantarnos.

Hace unos días, después de llevar tu vieja medalla día a día en el bolsillo durante estos casi diez años, se la regalé a alguien que la merece más que yo. Es el nieto de una persona a la que querías muchísimo. Me salió de forma espontánea y sé que tú habrías hecho lo mismo… No me preocupa quedarme sin tu medalla. No me parece concebible que tu imborrable memoria, habite en cosas materiales. Tú sigues vivo en todo lo espiritual, en todo lo importante y lo sublime que se siente. Vives en lo que no se puede demostrar, pero existe… Felicidades amigo, sigues vivo ente nosotros. Diez años no son nada y además hoy sale "tu" Amargura.