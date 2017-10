La apertura de comercios por el festivo del Pilar no atrae a la clientela

Los centros comerciales de la ciudad no llegaron ayer a cumplir las expectativas generadas por la apertura en un día festivo. Los jerezanos prefirieron mayoritariamente reunirse en otras zonas de ocio como terrazas o restaurantes. Preguntados al respecto, varios comerciantes coincidían ayer en que "quizás en algún centro comercial no se ha dado suficiente bombo a que hoy abríamos. Hoy ha venido mucha gente de los pueblos de la provincia y sobre todo de la Sierra, pero no de Jerez, es curioso. Todos los años pasa lo mismo", explicaban desde una tienda de ropa.

La gerente de una zapatería añadía que "estamos en clientela por debajo del año pasado, hoy ha entrado menos gente que un sábado normal. Los festivos que se abre más cerca de la Navidad son mucho más fuertes, el de hoy pasa sin pena ni gloria. No sé si será por la falta de frío, porque aquí estamos vendiendo tanto género de verano como de invierno, a la gente todavía no le ha dado por renovar el verano. Tenemos las dos temporadas expuestas porque este otoño siguen vendiéndose sandalias". En esta zapatería, igualmente, explican que "tenemos más gente de fuera. En la Sierra se lleva la gente la ropa que les va a valer para el frío. Incluso extranjeros, suelen entrar, pero se llevan principalmente lo de invierno. No sé si la gente habrá preferido la playa con el calor, pero hoy no tenían intención de rascarse el bolsillo. Si no hubiésemos abierto, no habría pasado nada", remacha esta comerciante.