"He apostado fuerte por este disco, pero tampoco soy un kamikaze, sé lo que hago "

Tras 'Luminaria' y 'Respira', Juan Diego Mateos (Jerez, 1969) da un paso más en su carrera con 'Bedallama', su tercer trabajo discográfico y donde consuma su evolución musical. El jerezano es consciente de sus raíces flamencas, "no reniego de ello", afirma, pero en este compacto se adentra en un camino "muy distinto". La prueba más evidente es que en esta grabación "no he utilizado claqueta ninguna, ha sido todo a pulso, desechando todas esas herramientas que son fantásticas, como el Pro Tool, pero que ahora mismo no las necesitaba".

El resultado, tal y como constata el propio tocaor, ha sido "un sonido más orgánico y que tiene mucha mayor naturalidad", prosigue. En definitiva, ha sido un "proceso lento hasta que hemos dado con lo que queríamos".

Otra de las particularidades de este disco es que los temas "han sido compuestos expresamente para mí por Antonio Soteldo 'Musiquita'", una circunstancia novedosa "porque en el flamenco, de donde yo procedo, no suele ser común interpretar música de otro compositor, más si cabe si hablamos de armonías y melodías que no tienen nada que ver con el flamenco".

'Bedallama' contiene once temas y de ellos "diez tiene a la guitarra como protagonista", afirma. Es más, de todos sus trabajos "éste es en el que hay más cortes de guitarra sola en comparación con los otros dos. Hay cinco temas solos, luego hay un dueto con un violín y otro con un piano. Sólo en 'Río del amor' la guitarra sigue al resto de instrumentos".

Al hablar de las diferencias entre sus discos, el guitarrista recuerda que "'Luminaria' fue "poner todo lo que yo tenía, necesitaba montar un kiosko porque mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo. Nunca pensé que iba a ser solista de guitarra, pero lo organicé todo, conté con colaboraciones como Tomasito, Remedios Amaya, Carlos Benavent y Jorge Pardo y conseguí ponerme en el mercado".

Todo cambió con 'Respira', "el primer disco de la trilogía que ha continuado con Bedallama", recalca. "Entonces, tuve unas experiencias personales fuertes, fue una especie de despertar y ahora, que ya estoy despierto, hemos hecho éste cuyo objetivo principal es hacer música para intentar ayudar".

"El arte no está hecho para entretener, sino para ir más allá. Pasa igual en la pintura o la escultura, donde el artista tiene una conexión con el espectador o el oyente, en este caso", insiste.

Juan Diego no acepta los tópicos, y esta vez ha querido enfrentarse a ellos. Con eso se refiere al flamenco donde "hay muchas leyendas por las que yo no paso, ni he pasado antes ni voy a pasar ahora". El jerezano critica que "siempre se ha dicho que el guitarrista que no toca sus propias cosas no vale nada. Eso no es así. ¿Por qué el guitarrista flamenco tiene que ser compositor, intérprete y acompañante del cante? Eso baja el nivel porque no podemos dar para todo. Yo no voy a componer igual que una persona que tiene una trayectoria musical y cuenta con la carrera de música, de armonía y composición", asegura.

En su opinión, "la palabra compositor es más grande de lo que se usa generalmente. Y yo he tenido la poca vergüenza de componer algunas, pero para llegar a al nivel de un compositor como tal, tendría que vivir dos vidas".

Juan Diego se muestra plenamente convencido de lo que quiere conseguir con esta nueva aventura musical, aunque "temo que a veces, con esto de las etiquetas, me puedan decir que se me ha olvidado acompañar al cante. Yo el día 1 de marzo estoy con Manuela Carpio en Villamarta, y más racial que ella no baila nadie. Y el día 3 doy un concierto en la Guarida del Ángel donde hago un repaso a mis tres discos. Sé lo que estoy haciendo, no soy ningún kamikaze".

'Bedallama', como ya ocurrió con 'Luminaria', cuenta con un elenco musical de primera categoría, empezando por la pianista "Clarice Asad, que conocí en Doha y es hija de uno de los integrantes del famoso dúo Asad, concertistas de guitarra clásica para los que Héctor Piazzola compuso un tema para ellos". También han colaborado "Belén Lucena, al violín, Llibertad Aguilar, al cello, David Strike, al fliscornio, Luis Román 'Yiyo', al clarinete, Miguel Peñalver, al contrabajo, Juan Peña 'Chispa', a la percusión, y el piano de Antonio Soteldo.