Finalmente, como casi todos previmos que pasaría, el Gobierno de España ha tenido que aplicar el ya famoso artículo 155 de nuestra Constitución para destituir a los golpistas y a la piara de golfos que los secundan, que, disfrazados de catalanes, ponen en evidente riesgo el bienestar de muchos y juegan con las vidas de casi todos. Es muy probable, casi seguro, que de haberlo hecho bastante antes se hubiesen evitado muchas de las situaciones conflictivas que hemos vivido y también se habría minimizado el impacto económico negativo que hemos sufrido, pero Rajoy es como es…, y es el que manda, y Pedro Sánchez es como es…, el que quiere mandar, y Albert Rivera también, afortunadamente, es como es, pero aún no manda. Así que, en definitiva, ahora tenemos '155', los chapuceros gobernantes catalanes cesados, los primeros traidores ya en la trena -esperemos que vayan allí muchos más y por mucho tiempo-, y tenemos también, que no es poco, a los tres partidos constitucionalistas de ámbito nacional unidos en la defensa de España y los españoles; lo de 'Podemos' son las cloacas, ya saben…

Creo que las medias tintas no son buenas, menos cuando enfrente se tiene a fascistas enmascarados de independentistas, con el único propósito de imponernos a todos su voluntad, privarnos de nuestros derechos más elementales, y someter nuestro futuro a su capricho. Por eso, soy de la opinión que el '155' descafeinado que Rajoy ha decidido aplicar a los pendencieros traidores que ocuparon el gobierno de Cataluña, no será suficiente. Tendría, D. Mariano, que prepararse para poner en marcha el 'artículo 5', que no está en La Constitución de 1978, pero sí en "la constitución" popular, esa que todos manejamos día a día, la que usamos para poner a la morralla canalla en su sitio, ese que, dicen, tiene… 'premio'.

Para tratar con bazofia como la C.U.P., con bandas organizadas como la A.N.C. y 'Omnium', con sediciosos prepotentes y excluyentes como 'Juntos por el sí' o 'Cataluña sí que puede', con traidores congénitos como E.R.C., no son suficientes las tibias medidas que ha decidido aplicar el presidente del Gobierno, hace falta mucho 'artículo 5': guerrilla en la sombra para desgastar a los infames, tácticas de desgaste para aplastar la insidia, palos en las ruedas de las bicicletas de los que nos han querido, y siguen pretendiendo, arrojarnos al abismo, labor de zapa permanente e insistente, clavos en las ruedas de los vehículo que usarán para desestabilizarnos, azúcar en la gasolina de sus motores 'revienta calles'… A las ratas se las combate, si hace falta, en las calles, pero se las derrota en las alcantarillas, allí donde viven, se reproducen, berrean y deben 'morir', no nos engañemos.

La demencial paranoia que toda la gentuza a la que antes me he referido, ha venido montando en Cataluña las mentiras, falacias y manipulaciones que han orquestado en colegios, escuelas y universidades, en asociaciones de vecinos y colectivos sociales, en medios de comunicación públicos y privados, en instituciones y asociaciones, todo eso no se desmonta sólo con el '155' que ha aplicado Moncloa. Hará falta tiempo, voluntad, perseverancia y mucho 'artículo 5' para poner las cosas en su sitio, a Cataluña en España y a D. Quijote en algún lugar de La Mancha, no del Ampurdán…

Las lágrimas de cocodrilo de un patético Piqué -soy del FC. Barcelona desde hace 46 años y no lo quiero más en nuestra Selección-, las mamarrachadas del payaso en el que se ha convertido Guardiola, las majaderías del esperpento en el que se ha transformado 'el cantautor de la libertad' Luis Llach, las bobadas de Bartomeu… claros y significativos síntomas de lo descerebrada y enloquecida que está la parroquia golpista a nivel de calle. Se piensan superiores, se creen diferentes, se suponen mejores… Como diría la madre del 'Luisma' en una de las películas que dirigió su hijo Paco León: "es para darles una patada en el coño y dejar el zapato dentro…".

Los miserables sólo entienden de miserias. Pero no se debe bajar y permanecer en su terreno, la miseria, porque allí ellos siempre nos vencerán -lo recomendaba Albert Einstein para con los estúpidos-. Como es menester derrotarlos y erradicarlos, y esto solo se consigue asolando sus cubiles, se impone la aplicación inteligente y coordinada del 'artículo 5', ya saben: el que tiene 'premio…', en todas sus variedades e intensidades.