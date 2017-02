Ganemos e Izquierda Unida continúan a la espera de que el PSOE dé una respuesta. Por el momento, no hay fecha para un tercer encuentro entre estas tres formaciones para seguir negociando un gobierno tripartito en el Ayuntamiento jerezano, una situación que fue abordada anoche en una asamblea de la agrupación de electores.

Los representantes de esta fuerza en esta negociación dieron cuenta de los pocos avances que ha habido hasta ahora puesto que, aunque hay un relativo acercamiento en lo programático, los socialistas no han contestado a su propuesta de reparto de gobierno. El edil Santiago Sánchez y José Mejía, miembros de la delegación de Ganemos en estas conversaciones, fueron los encargados de dar las explicaciones del proceso, quienes incidieron en que las discrepancias no son tanto a nivel programático sino que el escollo puede estribar en la configuración del ejecutivo.

Anoche, desde la agrupación de electores se insistió en que se mantiene vigente el "mandato" de la asamblea de que cualquier acuerdo pasa por la dimisión previa de Mamen Sánchez como alcaldesa. No obstante, se está a la espera de que el PSOE presente una alternativa de configuración de ejecutivo al planteado por Ganemos e IU para analizarla y debatirla en asamblea. Ahora bien, ¿y si el PSOE presenta un planteamiento manteniendo a Sánchez como regidora?, preguntó uno de los asistentes. "La mantendremos [la exigencia de dimisión] hasta que la asamblea diga lo contrario", contestó Santiago Sánchez. Eso sí, ambos miembros de la agrupación de electores enfatizaron que en las dos reuniones celebradas hasta ahora "no se han hablado de nombres".

El documento presentado por Ganemos e Izquierda Unida al Partido Socialista consta de dos partes, una con una propuesta de configuración de ejecutivo y otra con otra con 133 medidas de actuación durante los dos años y medio de mandato que aún restan. Ambas fuerzas plantean un ejecutivo "equilibrado" donde la formación que ostente la alcaldía no tenga tenencias de alcaldía ni mayoría en la junta de gobierno local.

En cambio, sí parece más cercano a día de hoy el acuerdo en las medidas programáticas En este sentido, José Mejía argumentó: "La mayoría de las medidas están en los pactos de investidura firmados, en el plan de ajuste, en el presupuesto o los acuerdos de pleno que no se han puesto en marcha aún porque no partimos de cero; llevamos mucho tiempo hablando de contenido". "Vemos que ese no será el problema", argumentó.

Mientras, el PSOE no ha dado respuesta. Es más, desde que se iniciaron estas reuniones ha evitado pronunciarse sobre su contenido en público limitándose a señalar que ha elevado la propuesta a sus ejecutivas provincial y regional para que se pronuncien y planteen una alternativa. Los representantes de Ganemos señalaron ayer que el PSOE únicamente les ha comentado que sí "a un gobierno en equilibrio" pero sin más detalle.

También se habló en la asamblea de las críticas de Podemos a este proceso de diálogo abierto por Ganemos con el PSOE. En este sentido, Mejía comentó que recientemente se mantuvo un encuentro con representantes de la formación podemita donde unos y otros, dentro de la "cordialidad", defendieron sus posicionamientos. "Le dijimos que respetamos su postura", aseveró.

Por otro lado, la asamblea de Ganemos abordó anoche el estado de elaboración del presupuesto municipal de este año. En la reunión se explicó que el gobierno local sigue entregando documentación "a cuenta gotas" y de "manera dispersa". Ya la formación advirtió semanas atrás del riesgo de que el ejecutivo no pueda cumplir con su compromiso de presentar un borrador para elevarlo a pleno antes de que acabe este primer trimestre del ejercicio.