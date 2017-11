Una asesoría demasiado eficiente

"Quizás la ayuda legal que prestaba Pedro Pacheco en el módulo de respeto número 12 de la prisión de Puerto III era demasiado eficiente". De esta forma se expresa una de las personas más cercanas al ex alcalde, sorprendida aún por el no menos sorpresivo traslado de módulo (del 12 al 8) que Pacheco padeció la semana pasada. "Hay que tener en cuenta que lo que hacía y a buen seguro seguirá haciendo Pacheco era redactar recursos a los internos, de forma absolutamente gratuita, de tal forma que cuando alguna decisión de la junta de tratamiento de la prisión no les concedía algún beneficio penitenciario (permisos sobre todo) él escuchaba, redactaba y elevaba al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria".

La junta de tratamiento de la prisión está conformada por responsables del centro, el psicólogo y el educador entre otros especialistas que son los encargados de determinar si un interno está o no en condiciones de salir en libertad de forma temporal o acceder al siempre ansiado tercer grado.

"La verdad es que el servicio de ayuda legal que prestaba Pacheco, algo que está perfectamente permitido, ha sido bastante eficiente. Es fácil imaginar que cuando la junta de tratamiento, uno de los principales órganos de la prisión, dice una cosa y la juez finalmente ratifica todo lo contrario, se levantan tensiones. Así al menos lo sostiene Pedro Pacheco", apuntan las referidas fuentes cercanas que no dudan en apuntar que "este hombre habría sido un magnífico abogado, de los de categoría, si la política no se hubiese cruzado en su camino".

De otro lado se encuentran las presuntas tensiones con el director del centro penitenciario. Este medio se ha puesto en contacto con funcionarios de Puerto III que por razones obvias prefieren mantener el anonimato. Todos ellos destacan que "el traslado de módulo de Pedro Pacheco no es muy normal", en clara referencia a que ha sido una medida dura "por unos asuntos que son considerables como faltas leves". Pese a todo, dichas fuentes penitenciarias destacan que "trasciende una tensión entre ambos. Al menos eso es lo que se comenta entre los funcionarios de la prisión".

Pedro Pacheco no es, ni mucho menos, un preso conflictivo. "No es polémico, simplemente prestaba un servicio de ayuda legal a otros presos". Curiosamente, esta fuente vuelve a apuntar lo mismo que las señaladas al comienzo de esta información: "Creemos que el hecho de ser consejero de asuntos jurídicos de otros reclusos, entre los que goza de gran predicamento, ha podido pesar en todo este asunto, si bien no se debe olvidar que tiene todas las garantías legales para prestar dicha ayuda jurídica".

Los profesionales de los centros penitenciarios consultados por este medio no dudan en señalar que "los motivos del traslado nos parecen a todos insuficientes. Hay quienes aseguran que hay otros motivos".

Otro profesional del complejo penitenciario de El Puerto asegura que "la retirada del crucifijo de madera es legal, así como la apertura de un parte", aunque no suficiente como para castigar al interno con un traslado de módulo. "Mire usted, para un recluso que lleva tres años cumpliendo condena en un módulo cambiarle a otro es como cambiarle de ciudad. En el primero conoce a la gente, tiene su círculo de personas cercanas, mientras que el segundo debe empezar de cero". Sobre las causas del traslado, esta fuente penitenciaria vuelve a incidir en que "quizás sea que no gustara que defendiera a otros recluso. Pero claro, eso no se puede demostrar".

Lo cierto y seguro es que Pedro Pacheco es un FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), una condición que acompaña no sólo a políticos internados sino a otras personas susceptibles de un mayor control, como puede ser el caso de un agente del orden, un terrorista, incluso un periodista o hasta un funcionario de prisiones. El control sobre su cumplimiento lo realiza una oficina especial que controla a estos reclusos. Dicha fuente señala igualmente que podría haber tenido el crucifijo de madera "si hubiera tenido permiso para ello y además en prisión no se puede intercambiar nada", aunque de facto es algo que sucede a diario.

Todas las fuentes consultadas aseguran que "lo que está absolutamente seguro es que todo este asunto acabará en manos de la juez de Vigilancia Penitenciaria. Son partes leves que no le dificultarán que siga disfrutando de permisos". Incluso es posible que retorne al módulo 12 por orden judicial.

En este caso la 'famosa' asesoría de ayuda legal de Pacheco en Puerto III trabajará para él mismo. "Es muy posible que tenga suerte a este respecto".