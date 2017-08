La asociación del centro histórico, abierta al diálogo con la hostelería

La asociación de vecinos del Centro Histórico se posicionó ayer respecto al desarrollo de la declaración de las ZAS, cuyo debate se ha ido tensando por momentos en las últimas semanas. Lo hizo a través de su vicepresidente, Manuel Flores, quien se mostró abierto al contacto con la hostelería pero marcó a la vez una línea intraspasable en "el cumplimiento de la legalidad vigente, como lo son las ZAS y las normas sobre el derecho al descanso". Con la suma de este colectivo a un posible proceso de negociaciones quedarían todas las partes representadas, ya que tanto los hosteleros como el resto de asociaciones vecinales implicadas (la Federación 'Solidaridad' y la AA. VV. de San Miguel) ya se han mostrado favorables al diálogo.

No es baladí, eso sí, la determinación de los vecinos del Casco Histórico respecto al cumplimiento de la normativa. Flores se mostró muy claro y cargó contra las declaraciones de la alcaldesa, Mamen Sánchez, quien aseguraba a comienzos de la presente semana que estaría dispuesta a revisar los informes de los que partían la declaración ZAS y que deseaba compararlos con los vigentes en otras ciudades que se han acogido a esta modalidad administrativa en la lucha contra el ruido. "Para empezar, creo que se habrían evitado muchos problemas si desde el principio, desde hace años, con este y otros gobiernos, se hubiese cumplido la normativa de cierre de los bares según aparece en sus licencias. Luego, hay que acabar con ese bulo de que todo el centro está cerrando a las doce: eso no es verdad, no hay toque de queda. En Plateros me tomaba hace unos días una copa yo mismo hasta la una. Se están diciendo muchas mentiras. Y me parece increíble que ahora la alcaldesa diga esto sobre las ZAS porque ellos son los responsables al haber sido los que la han aprobado, los que han llevado al cabo el procedimiento y que está recogido en el Boletín Oficial".

Denuncian que se está repitiendo el fenómeno del botellón en el entorno de San Mateo

Flores acusó al Consistorio de "habernos dejado de lado como asociación hace muchos meses tanto en este tema como por ejemplo en el de las mesas de Movilidad. Ya no nos convocan. Estamos a favor del diálogo, pero el Ayuntamiento es el que debe empezar dando ejemplo. Al inicio del procedimiento nos reunimos un par de veces con el delegado Francisco Camas y desde entonces no hemos vuelto a saber nada más. Y que quede claro, nosotros hemos denunciado muchas cosas públicamente, pero no hemos promovido que se declare ZAS ninguna zona. Ahora parece que los malos somos los vecinos y somos la parte más débil", insistía el representante vecinal ayer.

Asimismo, desde la asociación del Casco Histórico recordaban que "la ZAS ahora no se puede modificar así como así, porque tiene como duración un año. El que quiera modificar cosas se va a arriesgar a una serie de consecuencias. El Ayuntamiento no está para incendiar y generar relaciones negativas. El trabajo de un político debe ser el de promover el acercamiento". Por último, Flores insistió en que "una razón por la que nos unimos como colectivo, el problema del botellón en San Mateo, se ha vuelto a repetir y lo estamos denunciando". "El problema que tiene ahora Jerez no es único aquí, sino que ocurre en toda España. Se ha desmadrado y llevan años incumpliéndose las normativas del derecho al descanso, la europea, la autonómica y las municipales. Bajo la base del respeto, sin entrar en el insulto y esperando que pronto todos condenen las pintadas contra una vecina en San Pablo, estamos abiertos a dialogar", remachaba Flores.