La asociación vecinal La Albarizuela Los Descalzos retoma su actividad

Vecinos del centro han retomado la actividad de una asociación prácticamente perdida y le han dado un nuevo impulso, volviendo a tomar las riendas de la asociación vecinal La Albarizuela Los Descalzos. Este colectivo abarca una población de unos 4.000 vecinos, desde Angustias, Porvenir, Corredera, Larga, hasta Cristina, Zaragoza, Conocedores buscando Arcos, Medina y de nuevo hasta Porvenir.

El presidente de la renovada asociación, Antonio Calvo, declara que "a raíz de los problemas que tuvimos por un comercio de la calle Medina decidimos intentar relanzar la asociación. Se solucionó el problema de la calle Medina y se quedó otra vez parada por asuntos personales y laborales, y ahora que han empezado a salir problemas en la zona nos hemos decidido a retomar la actividad al 100%".

Alertan de un grave problema de ratas en la calle Honsario y piden más limpieza

La asociación vecinal "está en la lucha" con, entre otros asuntos, problemas como la proliferación de ratas en la calle Honsario. "Tenemos ahí un problema grande. Ahí hay una casa abandonada que antes tenía okupas, se han ido y a saber qué hay dentro porque es un auténtico nido de ratas. Van a sus anchas. Hemos denunciado la situación en el Ayuntamiento, han ido a desratizar, pero claro, actúa en la vía pública, no dentro de la vivienda, por lo que el problema continúa para los vecinos", relata Calvo.

El adoquinado es uno de los puntos negros de la zona, sobre todo en calle Medina, Arcos y Esteve. "Cuando llueve son balsas, balsas y balsas. La gente tiene que ir con el paraguas doblado, porque cuando pasa un vehículo ya ves cómo te puedes poner", declara el presidente vecinal, quien añade que "el adoquinado es muy bonito, histórico, muy de Jerez, pero hay que mantenerlo. Si no se mantiene, y esto es ya una opinión personal, prefiero quitarlo".

Desde la asociación vecinal lamentan la poca seguridad de la zona, "sobre todo en los callejones". "El callejón de las Ánimas es una pena cómo está. La zona de la plaza Quemada también hay poco movimiento...", señala Calvo.

La limpieza es otra de las batallas del colectivo, puesto que "hay quien dice que el centro se limpia todos los días y podemos asegurar que no. Se limpian mucho ciertas calles. Mientras que Larga se baldea a diario, en Medina pueden pasar cada tres días, por ejemplo. No se limpian todas las calles por muy en el centro que estemos". "Hay un cierto resquemor entre los vecinos con las atenciones del Ayuntamiento en la calle Larga con respecto a otros puntos, pagando lo mismo. No estamos del todo contentos", añade el presidente.

La asociación vecinal pone en valor el buen ambiente que hay en el centro los fines de semana "por los establecimientos de ocio", pero lamenta que la falta de aparcamiento y el coste del mismo sean los motivos por los que "los negocios se van". "Si más parking facilitaran el aparcamiento como lo hace el de Arenal, seguro que habría más movimiento. Venir al centro cuesta aún mucho dinero para hacerlo atractivo", remarca el presidente.

La renovada asociación quiere darse a conocer a la población, que los vecinos de la zona acudan a la entidad para trasladar problemas en sus calles "porque ocupamos mucho espacio y somos muy pocos por ahora para conocer lo que ocurre. Pedimos que colaboren con nosotros, que nosotros estamos a disposición de los vecinos", subraya Calvo.