Las asociaciones de Torresoto dan a conocer sus reivindicaciones

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, acompañada de la teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deporte, Laura Álvarez, y del teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, han visitado la barriada de Torresoto donde se ha producido un "gesto simbólico" cuando los presidentes de la asociación de vecinos Torresoto e Hijuela de las Coles, Juan Flores, y el presidente de la asociación de vecinos Creando Futuro, Antonio Brenes, han estrechado sus manos en presencia de los representantes municipales y una veintena de vecinos.

Durante años estas dos asociaciones "han marcado distancias", según detallaron desde el Ayuntamiento, pero tras esta visita de la alcaldesa han decidido "iniciar un camino de colaboración y entendimiento por el bien de los vecinos y vecinas de Torresoto". "Tenemos un lema en Jerez y es que si sumamos crecemos. Después de años en los que entre el gobierno municipal anterior y las asociaciones, no había más que juzgados por medio, hoy lo que prima es el entendimiento. En esta visita hemos encontrado a dos asociaciones que, precisamente, quieren trabajar juntas, por un barrio que se lo merece", ha afirmado la regidora.

La principal actuación ha tenido lugar en la calle Fáñez esquina con la avenida Blas Infante

El gobierno municipal ha ofrecido su colaboración: "Si el Ayuntamiento está dispuesto y las asociaciones también, sumando todos juntos podemos crecer entre todos, y crecer más. Estamos para colaborar y a vuestra disposición. Como alcaldesa creo que merece la pena que en septiembre empecemos esa andadura juntos porque se puede luchar por este barrio, se lo merecen las asociaciones y los ciudadanos, y creo que podemos hacer un gran papel", ha enfatizado.

Juan Flores, por su parte, ha añadido que "espero que el acto de hoy sea el camino de un buen entendimiento, a mí, voluntad no me falta. Entre él y yo no nos llevamos mal", señalaba. Antonio Brenes se manifestaba en términos similares. "Es un paso importantísimo, es el principio de lo que puede ser el beneficio para todos los vecinos que al fin y al cabo es para lo que estamos Juan y yo", subrayaba.

José Antonio Díaz, como responsable municipal de Participación, manifestaba su agradecimiento a los representantes vecinales por su presencia a este acto donde se han estrechado las manos, a la vez que pedía que "sea el principio de una buena relación entre ambas asociaciones y que luchen por los vecinos porque las demandas son comunes. Felicitarles por este buen encuentro", apostillaba.

A continuación la alcaldesa iniciaba un recorrido acompañada de representantes vecinales para conocer las demandas de la barriada y supervisar los trabajos realizados por el gobierno municipal. El itinerario seguido ha comenzado en la calle Gabriel Guillermo, Manuel María y Pedro Nolasco, hasta llegar a la calle Álvar Fáñez. Problemas en una arqueta, un solar abandonado y un poste de luz en mal estado, han sido anotados.

La principal actuación, no obstante, tiene lugar en la calle Álvar Fañez esquina con la rotonda de avenida Blas Infante. En este lugar, el Ayuntamiento ha levantando un cerramiento y está tapiando un solar de grandes dimensiones que guarda un esqueleto de hormigón convertido durante años en basurero. "Hemos mejorado el pavimento en la calle Alvar Fáñez que llevaba ocho años de abandono, estamos tapiando y cerrando la finca para evitar peligros a los vecinos", recordaba José Antonio Díaz.

En este el barrio también se han realizado trabajos mejora de señalización, rebaje de acerado, pintado de mobiliario y labores de poda. "En próximas fechas actuaremos en el parque de la plaza de María Dolores Morales, tanto en el equipamiento como el parque infantil, que se va pintar y acondicionar, vamos a mejorar ese espacio que es el centro de la barriada", resumía el edil.