"Hay que asumirlo ya: la Feria se celebra también lejos del Hontoria"

Francisco Toro Braza es uno de esos hosteleros jerezanos que trabaja la Feria pero tampoco descuida sus negocios del centro, en este caso el 'Mesón Asador Toro'. No en vano, sostiene que "la Feria de Jerez no se celebra sólo en el González Hontoria, también en el centro de la ciudad". Es por ello que se erige en firme defensor de mantener abierto para prestar un servicio que "es a todas luces necesario". No en vano sostiene que "a cada año que pasa son más las personas que van a la Feria del Caballo a divertirse y a beber, decidiendo comer antes de ir al Real". Pese a todo no renuncia en el empeño y destaca que este año estará en la caseta de la Hermandad de La Salud de San Rafael, cofradía que este año próximo procesionará el Martes Santo. Allí ofrecerá a quienes se acerquen al entoldado "los productos que me caracterizan, como son las buenas carnes, almejas y pescados de primera, además de guisos y buenos revueltos. Vamos, lo que es una Feria por derecho". La idea principal la tiene clara: "Vinos de Jerez y productos de la tierra de máxima calidad. La Feria es, a fin de cuentas, una embajada y el visitante debe llevarse la mejor impresión posible".

A Paco Toro le gusta decir que él trabaja "en el Paseo Marítimo de la Porvera". No en vano apunta que "son muchos los turistas que una vez que pasan la mañana o la tarde en la Feria se vienen para el centro de Jerez para almorzar o cenar, y necesitan ser atendidos". Igualmente destaca ese otro ambiente de Feria que se respira lejos del González Hontoria, como es el de la feria taurina, "la cual trae a mucha gente de fuera, personas que quieren ver toros y toreros y que entre sus planes no entra pasar un día en la Feria del Caballo".

A modo de crítica, expresa abiertamente que "habría que buscar la fórmula para que las casetas de la Feria del Caballo fuera explotadas por hosteleros de la ciudad, por la gente que paga aquí sus impuestos durante todo el año". Considera que "no es de recibo que se nos esté invadiendo a este respecto desde otras localidades. Es lo que siento y así lo digo", apuntó a este periódico. "Debemos tener preferencia. Es algo obvio, al menos para mí".

Formado en los negocios de la familia desde que apenas tenía 9 años, Paco Toro señala que la coincidencia del Gran Premio no le convence, "ni a mi ni a muchísimos compañeros del gremio de la hostelería porque, simplemente, perdemos un fin de semana de ventas". "No lo digo tan sólo yo -dice- es algo que los responsables de los hoteles de la ciudad también comparten".

Según dice este 'experto en la calle Porvera' "para mí la semana de Feria, aquí en el centro, siempre ha sido una de las mejores del año en ventas. Es por ello por lo que no me explico que se le añada otro evento destacado como son las motos".

En esta Feria del Caballo Paco Toro Braza cuenta con la asistencia de Antonio García Chica, Diego Conde (de Floristería Artemisa) para montar la caseta y con Jaime Brenes (L'Atelier Eventos).