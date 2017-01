El marido de la mujer atropellada promueve una marcha contra los recortes en Sanidad

En la mañana de ayer, Joaquín Fernández, marido de la mujer atropellada que pasó casi una hora en el suelo a la espera de una ambulancia, publicó un vídeo en sus redes sociales llamando a los ciudadanos a que salieran a la calle "a luchar contra los recortes". Se dirigía a los ciudadanos, pero también a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que acusaba de mentir cuando ésta "presume de la sanidad andaluz ante Rajoy". En el citado vídeo, que fue compartido por más 2.000 personas y generó medio millar más de comentarios de apoyo, explicaba que estuvo unas ocho horas en Urgencias del Hospital de Jerez hasta que finalizó la atención.

Según indicó Fernández a este periódico, "el caos a última hora de la noche era tremendo, el 'seguridad' de la puerta se tuvo que poner a repartir turnos como si fuera una carnicería". En todo momento, reivindicó la actuación del personal sanitario y de la policía, cuya atención fue "muy buena". De hecho, el personal de la ambulancia que finalmente atendió a su mujer -la segunda que mandaba el SAS, porque en la primera no iba personal sanitario- le explicó que en ese momento se encontraban fuera de la ciudad realizando un servicio "y que estaban ellos solos".

Su indignación nace también porque "cuando llegamos a Urgencias no sabíamos si tenía algún tipo de lesión interna. Los huesos se curan, pero si llega a tener una hemorragia interna se habría muerto en la camilla, porque tardaron dos horas en que la viera el primer médico". Además, explicó el caso de una anciana con una cadera rota "que había llegado al Hospital a las ocho de la mañana y que aún no había terminado de ser atendida cuando nos íbamos a las diez de la noche".

Durante la hora que pasó su esposa sobre el paso de peatones a la espera de ser atendida, pasó "mucho frío, tenía el brazo como si le fuera a dar una hipotermia". Esto se sumó al dolor que sintió "todo el día porque los calmantes no le sirvieron para nada". Ayer miércoles, un día después del suceso, ella se encontraba "como si le hubieran dado una paliza, tiene inflamado el pecho y hasta que no se le baje no podrá comenzar con la rehabilitación".

Fernández reconocía en su vídeo que "hasta que no te pasa algo así no te das cuenta de cuál es la situación". Por eso, realizó un llamamiento público para reivindicar mejoras del sector sanitario. "Cuando España gana un Mundial sale todo el mundo a la calle, pero es hora de que nos manifestemos para cambiar las cosas". En ese sentido, señaló que se siente en la obligación de moverse él mismo en vista de los apoyos recibidos. "Aún no tengo claro cómo lo haremos, pero voy a organizar una marcha que irá a lo mejor desde el Hospital hasta el Ayuntamiento. Tengo que hablar con personas que sepan de esto".

Pocas horas después de publicar el vídeo recibió llamadas de partidos políticos, "pero les he dicho que no quiero que vengan políticos, esto es de la gente como tú y como yo". Asimismo, remachó al incidir que "en este caso le ha pasado a mi mujer, pero le puede pasar a todo el mundo. Todos sabemos lo que ocurre y tenemos que movilizarnos".