Las autoescuelas padecen el nivel más bajo de matriculaciones en cinco años

Las autoescuelas tienen verdadero pavor a la huelga de examinadores de Tráfico que se cierne sobre el sector con fecha el próximo 4 de septiembre.

Durante el mes de julio la incidencia fue clara sobre las autoescuelas de la Comarca de Jerez, donde tienen su sede un total de 110 centros de conducción. "A lo largo del mes de julio conseguimos dar salida en los exámenes a un 80% de los alumnos que estaban en disposición de afrontar las pruebas", señala Antonio Herrera Marrufo, presidente de las autoescuelas comarcales. Es él quien recuerda que en otras provincias "el impacto fue mucho mayor pues sólo pudieron examinarse el 20% de los alumnos".

La situación en la actualidad es muy preocupante. No en vano, agosto es el mes en el que tradicionalmente el grueso de los examinadores de la Dirección General de Tráfico se toman sus vacaciones anuales. A todo ello hay que unir que el 4 de septiembre se inicia una huelga a la que ha sido, por el momento y pese a las esperanzas del sector, imposible de parar.

Según señala Herrera Marrufo "el daño ha sido enorme pues el verano -señala a este medio- es la temporada alta de nuestras escuelas, es cuando los jóvenes que aspiran al permiso de conducción se apuntan en los centros".

La caída ha sido brutal, apunta Antonio Herrera quien señala que "las matriculaciones han sido las más bajas de los últimos cinco años". Las causas, según apunta este veterano del sector, son claras. "Los jóvenes se dicen, ¿para qué me voy a apuntar en la autoescuela si al final no me voy a poder ni examinar? Y es como quien sabe que no puede ir a tal destino en avión porque el vuelo está a punto de suprimirse. Al final se queda en casa o hace otra cosa con su dinero".

Así las cosas, el comité ejecutivo de la Confederación Nacional de Autoescuelas propone una reunión multilateral con el objetivo de conseguir un mayor número de examinadores en España, "que pueda dar servicio a la demanda de los ciudadanos". Así mismo, insta al Gobierno, en el caso de que no pueda buscar soluciones a los exámenes con funcionarios públicos, "a explorar otras opciones que pueden ser viables para dar el examen, como ocurre ya en otros países europeos".