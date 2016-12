Una avería aviva la guerra

El pasado fin de semana, la pedanía de Torrecera, de unos 1.300 habitantes, se quedó sin agua durante unas horas por un reventón en la tubería general de abastecimiento. La avería fue resuelta horas después por los operarios de la empresa concesionaria del servicio, Aquajerez, pero este incidente ha acabado propiciando un capítulo más en el enfrentamiento existente entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento pedáneo.

El Consistorio, liderado por su alcalde, Manuel Bertolet, lleva tres años anunciando la municipalización de la gestión de este servicio una vez que en Jerez este pasó a manos de la empresa vinculada a la firma Aqualia. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha conseguido culminar los trámites administrativos necesarios para tener la encomienda, por lo que el servicio sigue en manos de Aquajerez.

Fuentes de la empresa confirmaron a este periódico que fue el alcalde quien les llamó para que solventaran la avería, extremo que les causó extrañeza teniendo en cuenta la actitud beligerante que mantiene contra la compañía desde hace tiempo ya que les acusa de "torpedear" el proceso de municipalización del servicio. En cambio, el alcalde pedáneo negó esta llamada asegurando que fueron los responsables de la firma los que se pusieron en contacto con él para solicitar autorización para acometer la reparación. Bertolet sostiene que la avería se produjo en un punto situado "fuera" del término municipal y, por ende, de su "competencia".

El Ayuntamiento de Torrecera insiste desde hace meses en que la gestión de este servicio es ya de su responsabilidad, a pesar de que no ha concluido el proceso administrativo ni tiene cerrado aspectos tales como el coste del precio en alta o los de depuración (ambos servicios deben ser prestados por Aquajerez). En cambio, meses atrás empezó a instalar contadores propios pero no puede facturar puesto que el servicio sigue sin estar en sus manos. Por lo tanto, Aquajerez mantiene la explotación pero no puede facturar los consumos a los clientes ya que el Ayuntamiento no les permite hacer los seguimientos de medición -se les está pasando consumos estimados-. Incluso, fuentes de la empresa señalaron que en alguna que otra ocasión sus operarios han sido expulsados de la pedanía cuando iban a acometer algún arreglo puntual en la red.

Sin embargo, la avería fue aprovechada tanto por el primer edil torrecereño como por su formación, Izquierda Unida, para cargar también contra el PSOE, al que le reprochó que no haya dado pasos para la municipalización del servicio. Incluso, IU acusó al ejecutivo local de "obstaculizar" el proceso de municipalización por parte de Torrecera.

También lanzó un pulso al gobierno al que acusó de promover una "campaña" contra el alcalde de Torrecera. De hecho, advirtió de que si el PSOE persiste en esta actitud pudieran verse "afectadas" las conversaciones que mantienen ambas formaciones para tratar de alcanzar algún acuerdo de gobierno en Jerez.