"Las ayudas de la Subdelegación necesitan el aval del Ayuntamiento"

La alcaldesa Mamen Sánchez hizo ayer un llamamiento a los afectados por las inundaciones del pasado miércoles instándoles a acudir a la oficina de reclamaciones abierta en el centro cívico de La Granja. La regidora recalcó la importancia de este paso para poder optar a las ayudas de la Subdelegación del Gobierno: "Es imposible saber desde el Ayuntamiento cuántas personas se han visto afectadas en sus enseres o en sus casas. Por lo tanto, queremos que todo el mundo vaya a esa oficina. ¿Con qué sentido? El documento de las ayudas de la Subdelegación del Gobierno no es aceptado si no lo acompaña un aval del Ayuntamiento". Por estos motivos, insistió en que "es muy importante que nosotros tengamos conocimiento y nos dejen en esa oficina los datos de las casas y los teléfonos para ponernos en contacto y poder avalar esas ayudas que se ofrecen desde la Subdelegación porque, repito, que no aceptarán ninguna solicitud si no viene avalada con la presencia de algún técnico del Ayuntamiento que pueda corroborar los daños".

De momento, la oficina permanecerá operativa hasta hoy martes, aunque si hay más demanda se ampliarán los días de apertura. La alcaldesa también detalló que los colegios afectados por las lluvias habían abierto ya todos las puertas en el día de ayer. Igualmente señaló que, de momento, el puente de Chapín continuará cerrado ya que, aunque no tiene daños estructurales, sí se ha visto afectado el revestimiento. Respecto a la evaluación de daños, Sánchez explicó que aún se trabaja en ello y avanzó que "el Ayuntamiento presentará 120.000 euros cuando abran las ayudas de la Junta y esperemos que también el Gobierno nos ayude".

Respecto a las críticas que achacan las inundaciones a la falta de limpieza, Mamen Sánchez volvió a recordar que ese no ha sido el motivo ya que, en previsión del temporal, el lunes previo "se volvió a repasar todo". En este punto, sí advirtió la necesidad de "tomarse en serio las zonas que son más inundables", dijo por ejemplo en alusión a la urbanización Zafer. La alcaldesa desveló que ya se ha pedido un informe y la intención es realizar un proyecto "para ver cómo ir subsanando esto, aunque solo pase una vez, ya que cada vez vamos a ir a lluvias más tropicales". "Hay que verlo todo, si hacen falta obras grandes o menores y quién puede ayudarnos", concluyó.