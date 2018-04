La baja natalidad se hace notar en la primera fase de la escolarización

La baja natalidad registrada en 2015 ha hecho que el mapa escolar de la ciudad, en cuanto al número de plazas destinadas al segundo ciclo de Infantil de 3 años, alcance situaciones totalmente novedosas. Tanto que en muchos centros han quedado plazas por cubrir por primera vez en muchos años. Las cifras, no obstante, que han sido facilitadas a través de los propios centros a Diario de Jerez, pueden variar en los próximos días ya que muchos colegios están pendientes aún de recibir alguna que otra solicitud enviada por correo postal, principalmente en los concertados donde la demanda suele ser mayor.

Como cada año, los datos escolares ponen de manifiesto qué zonas de la ciudad se encuentran actualmente en crecimiento, y cuáles experimentan un envejecimiento de su población. No obstante, al contrario que en años anteriores, la reducción de la natalidad, como se hacía público por parte de la delegación territorial de Educación a principios de marzo cuando se presentó oficialmente esta campaña de escolarización, es un hecho. El ejemplo más claro es que no hay una zona concreta de la ciudad, como ha ocurrido otros años con la zona de La Granja, San José Obrero o Nazaret y Parque Atlántico, en la que haya habido una demanda considerable. Todo lo contrario, centros que habitualmente siempre conseguían completar su oferta, han visto cómo, al término de esta primera fase, no lo han hecho. Algunos, incluso, ni siquiera han sido capaces de llenar una de las dos líneas ofertadas, por lo que se verán obligados a reducir éstas.

El número de plazas atribuidas este año por Educación a Jerez era de 2.195 plazos, 60 menos que el curso anterior, para un total de 2.032 nacimientos.

De los centros públicos con mayor número de líneas destacan las 66 solicitudes que ha recibido La Unión, uno de los colegios que este año había perdido inicialmente una línea. No obstante, la cifra, con casi toda seguridad, aumentará en los próximos días, toda vez que este centro es uno de los más demandados como subsidiario, es decir, como segunda o tercera opción, al encontrarse en la zona muchos concertados a los que muchos padres suelen acudir como primera posibilidad.

De los centros de tres líneas, el Elio Antonio de Nebrija ha recibido 67 solicitudes, lejos pues de las 82 del curso anterior, aunque hay que tener en cuenta que el colegio también ha perdido una línea este año y este hecho, tal y como reconocían desde el propio centro, ha retraído en parte a muchos padres.

De los de 75 plazas, Antonio Machado, otro de los más demandados históricamente, ha cursado 70 solicitudes, aunque, al igual que La Unión, seguramente completará el cupo. La Marquesa, por su parte, ha obtenido 69 matrículas para 75 plazas, es decir, ha aumentado sus números con respecto al pasado año. En la misma tónica se encuentra Montealegre, que ha logrado 64 matrículas. El último de tres líneas, el Manuel de Falla, situado en la zona de La Asunción, ha recibido 62 solicitudes, experimentando también un descenso notable, pues el pasado año se cursaron algo más de setenta.

La reducción de solicitudes ha sido una constante en la mayoría de centros, como era de esperar, si bien, uno de los que más ha visto reducida su demanda, ha sido el CEIP El Retiro, que ha recibido sólo 21 solicitudes para 50 plazas, algo que hará perder una línea. Este descenso se atribuye al aumento de líneas en el Montealegre, a muy pocos metros, y a la designación de este colegio como centro bilingüe, algo que los padres tienen hoy muy en cuenta.

En esa lista de descensos destaca también lo ocurrido en el Tartessos, que por primera vez no ha llegado a las 50 plazas, quedándose en 40. El pasado año, sin ir más lejos, sumaron 51.

Otros centros que han visto reducidas momentáneamente sus solicitudes (ya que muchos sumarán alumnos con los subsidiarios en próximas fechas) han sido Isabel La Católica, San José Obrero, Alfonso X, Las Granjas, Arana Beato, Pío XII, Vallesequillo, Federico Mayo o el José María Pemán.

Por contra, ha habido muchos que han incrementado su demanda con respecto al curso anterior. Uno de los más curiosos es el caso del CEIP Alcazaba que ha recibido 28 solicitudes para 25 plazas, es decir, diez más que el curso anterior. La principal razón ha sido la designación como centro bilingüe por parte de la Consejería de Educación, algo que comenzó este curso.

Otros que han subido son el García Lorca, 27 plazas, el Poeta Carlos Álvarez, que ha recibido 17 por las 15 del curso anterior, y el Luis Vives, cuyas solicitudes han crecido bastante al alcanzar las 15. También Nuestra Señora de la Paz ha visto cómo de las 16 del pasado año, ha pasado a las 22 de este curso. En ese grupo está también Torresoto que inicialmente tiene 28, pero aún tiene que grabar algunas más. Todo ello unido a alguna subsidiaria más, pueden hacer que Educación les devuelva una línea más como ya tuvo hace unos años. En caso negativo, el excedente tendrá que ir a sorteo. En este grupo no hay que olvidar al Blas Infante, que sigue siendo uno de los colegios más solicitados de la ciudad, no en vano es junto al Alcazaba, García Lorca y a la espera de lo que ocurra con Torresoto, los únicos público que decidirá los admitidos por sorteo. En este primer periodo mantienen sus números colegios como San Juan de Dios, Andrés de Ribera, Al-Andalus.